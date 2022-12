Mercato ASSE : Les Verts proches d'une déception en Ligue 1

Publié par Ange A. le 05 décembre 2022 à 08:05

L’ ASSE aurait de nouveau des vues sur un buteur de Ligue 1. Proche d’un retour en Ligue 2, celui-ci aurait recalé les Verts.

En lutte pour le maintien en Ligue 2 cette saison, l’AS Saint-Étienne va encore devoir recruter cet hiver. Le recrutement effectué lors du dernier mercato est loin de porter ses fruits. Les Verts sont derniers du championnat. L’un des secteurs à renforcer sera sans doute l’attaque. Surtout qu’un départ de Jean-Philippe Krasso cet hiver n’est pas à exclure. Auteur de huit réalisations et quatre passes décisives, l’avant-centre ivoirien est le Stéphanois le plus décisif cette saison. Peu enclin à renouveler son contrat, il pourrait être tenté par un transfert dès cet hiver à défaut de quitter le Forez gratuitement l’été prochain. Pour son renforcer son attaque, le club ligérien lorgnerait en Ligue 1. EVECT croit savoir que Gaëtan Charbonnier serait de nouveau sur les tablettes de Sainté. Mais aux dernières nouvelles, l’attaquant de l’AJ Auxerre devrait encore rembarrer les Verts.

Mecato ASSE : Les Verts encore recalés par Charbonnier

En fin de contrat l’été prochain, Gaëtan Charbonnier pourrait quitter Auxerre cet hiver. Un retour en Ligue 2 est envisageable. Mais comme l’indique Paris Normandie, les Verts n’ont toujours pas les faveurs du buteur auxerrois. Leader de L2, Le Havre serait en pole pour accueillir l’ancien Brestois cet hiver. Il pourrait même débarquer en tant que joker pour compenser la grave blessure de Yann Kitala. Auteur de deux buts cette saison, l’attaquant havrais a été victime d’une fracture du tibia-péroné.

Auteur de 17 réalisations et 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 2 avec l’AJA, Charbonnier était déjà pisté par l’AS Saint-Étienne cet été. Mais le buteur de 33 ans était davantage enthousiaste suite à la promotion d’Auxerre en Ligue 1. D’où son refus de rejoindre l’ ASSE alors reléguée en deuxième division. Resté à l’AJA, il connaît un début de saison difficile dans l’élite avec un seul but inscrit en six rencontres.