OM : Igor Tudor écarte deux joueurs pour le stage en Espagne

Publié par Timothée Jean le 05 décembre 2022 à 10:37

L’ OM s’est envolé ce dimanche pour un stagede préparation à Marbella en Espagne. Deux joueurs en instance de départ ne seront pas du voyage.

Après 15 jours de repos, tous les clubs de Ligue 1 vont mettre à profit cette trêve liée à la Coupe du monde au Qatar pour effectuer un important travail en interne afin de retrouver du rythme avant la reprise du championnat. C'est dans cette perspective que l’Olympique de Marseille a repris le chemin de l’entraînement depuis quelques jours. Après quelques séances d’entraînement à la Commanderie, les Marseillais ont pris ce dimanche la direction de Marbella pour un stage de préparation. Ils disputeront quelques matchs amicaux, dont un choc contre Sassuolo prévu dimanche prochain.

OM : Gerson et Luis Suarez pas retenus pour le voyage à Marbella

Et pour cette préparation hivernale, Igor Tudor a décidé de convoquer un groupe de 26 joueurs avec deux absences notables. Il s’agit de Gerson et Luis Suarez, tous deux proches de quitter le club phocéen lors de cette trêve internationale. Le premier cité n’a plus vraiment la tête à l’ OM. Ayant obtenu l’aval de sa direction pour retourner au Brésil afin de profiter de ses vacances, l’international brésilien ne songe pas à revenir dans la cité phocéenne. La preuve, il a récemment séché la reprise de l’entraînement collectif à Marseille dans le but de forcer son transfert à Flamengo.

Pour l’heure, les négociations entre les différentes parties sont au point mort, car la direction de l’ OM exigerait pas moins de 15 millions d’euros avant d’acter son transfert. Un montant que le club carioca ne peut dépenser. De son côté, Luis Suarez, en grande difficulté du côté de Marseille, aurait déjà fait ses valises pour rejoindre Almeria sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 10 millions d'euros. Sauf que là encore, les exigences financières de l’ OM risquent de faire échouer cette transaction. En attendant, ces deux joueurs en instance de départ n’effectueront pas le voyage à Marbella. Fraîchement éliminés de la Coupe du monde avec le Sénégal, Bamba Dieng et Pape Gueye pourraient en revanche rejoindre le groupe marseillais pour ce stage de préparation.

Le groupe de l' OM :

Gardiens : Lopez, Blanco, Vilon Guezo

Défenseurs : Bailly, Mbemba, Gigot, Balerdi, Kolasinac, Touré, Clauss, Kaboré, Tavares, M’Madi, Nyakossi

Milieux de terrain : Rongier, Elmaz, Traoré, Soglo, Dessus

Attaquants : Payet, Ünder, Sanchez, Assad, Ben Seghir, Gebreyesus, Seha