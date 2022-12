OM Mercato : Gerson répond à Pablo Longoria pour son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2022 à 19:25

De retour à l’Olympique de Marseille après l’échec de son transfert à Flamengo, le milieu de terrain brésilien Gerson a tranché pour son avenir.

L’Olympique de Marseille et Flamengo négocient depuis plusieurs semaines pour le transfert de Gerson, mais les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le montant du deal. Après avoir déboursé 20 millions d’euros pour le faire venir en juillet 2021, Pablo Longoria refuse de le brader et a donc refusé une offre à 12 millions d’euros du club brésilien pour le milieu de terrain de 25 ans.

D’ailleurs, le président de l’OM a rappelé dans les colonnes du journal L’Équipe que « tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, il reste un joueur de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur. » En attendant de savoir comment va se terminer les pourparlers entre les dirigeants marseillais et leurs homologues de Flamengo, le compatriote de Neymar aurait pris une énorme décision pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Gerson met la pression sur Longoria pour Flamengo

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gerson n’est plus le bienvenu à l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée du Croate Igor Tudor sur le banc. À la recherche d’une nouvelle porte de sortie pour son numéro 8, la formation olympienne disposerait d’autres propositions venant d’autres clubs européens. Mais selon les renseignements recueillis par le média SportMed TV, le principal concerné aurait clairement fait comprendre à la direction de l’OM qu’il ne compte pas rejoindre les rangs d’un autre club si ce n’est pas la formation de Sao Paulo.

Longoria va donc devoir trouver un terrain d’entente avec le club brésilien s’il espère se séparer de l’un des gros salaires du vestiaire marseillais. Igor Tudor ne semble d’ailleurs plus compter sur lui puisqu’il ne l’a pas non plus convoqué pour le stage à Marbella.