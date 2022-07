PSG Mercato : Neymar Jr répond cash au tacle de Thomas Meunier !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : Attaqué par son ancien coéquipier au Paris SG, Thomas Meunier, Neymar Jr a répondu cash au latéral droit du Borussia Dortmund.

Profitant d’une interview accordée au journal allemand Kicker, Thomas Meunier, arrière droit du Borussia Dortmund et ancien joueur du Paris Saint-Germain, a critiqué ouvertement Neymar Jr, qui selon lui, n’est plus le même footballeur depuis qu’il a quitté le FC Barcelone à l’été 2017 pour rejoindre le championnat français.

« Je dois admettre que j'étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c'est entièrement lui. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais eu son poster dans ma chambre », a d'abord indiqué l’international belge avant d’ajouter : « à Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue. » Le défenseur de 30 ans est ensuite revenu sur son départ du Paris Saint-Germain.

« À Paris, j’ai été mis à l’écart par Leonardo, le directeur sportif de l’époque, car je ne voulais pas prolonger mon contrat. Tout s’est passé sans moi, jusqu’à la finale de la Ligue des Champions même si je méritais d’être là… Et en privé, ce n’était pas facile non plus de quitter Paris. Ma femme, mes enfants, moi, nous aimions tous la ville. C’était difficile d’abandonner. Je joue au football parce que j’aime le football. Mais quand je suis arrivé à Dortmund en 2020, j’avais vécu quelques mois difficiles », a confié le compatriote d’Eden Hazard. Neymar a répondu à son ancien coéquipier.

PSG Mercato : Neymar Jr se paie la tête de Thomas Meunier

Passé par le Paris Saint-Germain de l’été 2016 à juin 2020, Thomas Meunier a eu l’occasion de jouer aux côtés de Neymar. S’il ne retient pas de la star brésilienne le génie qui le caractérisait au FC Barcelone, le capitaine de la Seleçao regrette la langue un peu trop pendante du Diable Rouge. « Trop bavard ce garçon », a notamment réagi le partenaire de Lionel Messi sur sa page Instagram.