Stade Rennais Mercato : Le FC Barcelone s'active pour Hamari Traoré !

Publié par Enzo Vidy le 24 novembre 2022 à 17:37

Libre en juin prochain, Hamari Traoré n'a toujours prolongé avec le Stade Rennais, et le FC Barcelone va formuler une première offre.

Véritable homme fort et capitaine du Stade Rennais, le latéral droit du SRFC sera libre en fin de saison et une éventuelle prolongation n'est pas d'actualité pour l'instant chez les Rouge et Noir. Courtisé depuis quelques semaines par les dirigeants du FC Barcelone, Hamari Traoré semble de plus en plus ouvert à un départ de la Bretagne.

Le défenseur malien était déjà dans le viseur des Blaugranas l'été dernier, mais est finalement resté sous les ordres de Bruno Genesio. Ce jeudi, l'insider BlxckNews révèle que le Barça devrait rapidement passer à l'action pour s'offrir le défenseur du Stade Rennais dès cet hiver. En effet, le FC Barcelone serait prêt à formuler une première offre de 1,5 million d'euros, plus un million en bonus afin de recruter le latéral droit du SRFC. Néanmoins, la somme proposée par les Catalans pourrait s'avérer bien en dessous des attentes de Florian Maurice pour laisser filer son capitaine.

Stade Rennais Mercato : La défense du SRFC attire l'attention

Outre le départ d'Hamari Traoré qui commence à être de plus en plus probable, Adrien Truffert attire également l'attention à l'approche du mercato hivernal. Le latéral gauche du Stade Rennais est pisté de très près par l'Inter Milan qui semble déterminé à s'attirer les services de l'international français dès cet hiver.

Toutefois, au vu du calendrier qui attend les hommes de Bruno Genesio lors de la deuxième partie de saison, il serait particulièrement osé de la part des dirigeants rennais de laisser filer les deux hommes forts de la défense du SRFC. Quoi qu'il en soit, le mercato hivernal sera mouvementé au Stade Rennais, car si les Rennais pourraient perdre des tauliers durant ce mercato, ils devraient également s'activer pour renforcer l'effectif.