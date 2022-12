ASSE : Un premier gros test en approche pour l'AS Saint-Etienne*

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 19:37

Après une nouvelle semaine de préparation entamée ce lundi par l'ASSE, un premier gros test approche pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne.

Les choses sérieuses ont repris depuis peu du côté de l'AS Saint-Etienne. Après une première semaine de préparation plutôt calme en terme d'intensité, la deuxième démarre ce lundi pour les Verts avec un premier match amical en ligne de mire qui se déroulera vendredi prochain face à Grenoble. L'objectif pour Laurent Batlles et son staff est de préparer au mieux les joueurs pour faire un bon résultat face au 4e de Ligue 2 qui a pour ambition de monter en Ligue 1 la saison prochaine.

Stéphanois et Grenoblois se sont déjà affrontés cette saison en championnat le 1er octobre dernier lors du grand retour des supporters à Geoffroy-Guichard. Le match s'était terminé sur un score de parité 1-1. Ce premier match amical ne sera pas le dernier pour les hommes de Laurent Batlles puisqu'ils affronteront deux clubs de Ligue 1 durant ce mois de décembre, à savoir l'AC Ajaccio et l'ESTAC, les 14 et 17 décembre prochain, afin de préparer au mieux le retour à la compétition.

ASSE : Objectif maintien et réconciliation avec le public

Si le maintien est désormais une priorité absolue à l'AS Saint-Etienne, il va également falloir réussir à renouer le dialogue avec le public stéphanois. En effet, les dernières semaines ont fait naître de vives tensions entre joueurs et supporters. Si aucun incident n'a été signalé, le public de Geoffroy-Guichard a tout de même réussi à montrer son mécontentement, en utilisant un moyen assez original. Lors du dernier match de championnat avant la trêve, les joueurs de Laurent Batlles se sont inclinés 2-0 à domicile face à Rodez, et les supporters des Verts ont sorti les masques de clown avant de quitter le stade. Il faudra donc espérer que la longue coupure liée à la Coupe du monde aura permis de calmer les ultra de l' ASSE, car les joueurs auront besoin de leur public dès la reprise de la Ligue 2, le 26 décembre prochain à Annecy.