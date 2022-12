PSG Mercato : Une sensation mondiale se rapproche du Paris SG

Publié par Thomas le 06 décembre 2022 à 16:15

Désireux de moderniser son effectif pour les années à venir, le PSG a reçu une excellente nouvelle concernant un joyau anglais.

La révolution est bel et bien lancée du côté du Paris Saint-Germain, qui compte rajeunir son effectif avec des profils prometteurs. Aux côtés de joueurs comme Endrick (Palmeiras) ou encore Joao Félix (Atlético Madrid), le club de la capitale a récemment coché le nom de Jude Bellingham, véritable sensation du Borussia Dortmund. Le milieu de terrain anglais, auteur d’un début de Mondial de haut standing avec les Three Lions, est suivi par à peu près tous les plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Les champions d’Europe sont actuellement les mieux positionnés dans le dossier, dans la mesure où Florentino Pérez a érigé le joueur de 19 ans comme sa priorité absolue pour 2023. Néanmoins, l’opération aurait pris du plomb dans l’aile, pour le plus grand bonheur du Paris SG.

PSG Mercato : Le Real Madrid en passe d’abandonner le dossier Bellingham

D’après les informations de Marca, la Coupe du monde XXL que réalise Jude Bellingham aurait tout simplement fait exploser sa cote sur le marché. Alors que le BVB l’estimait aux alentours des 90 millions d’euros en début de saison, le joueur aurait vu sa valeur grimper à 150 millions d’euros, une somme astronomique qui refermerait l’option Real Madrid. La source dévoile ce mardi que les Merengues ne souhaitent pas mettre autant d’argent d’un coup pour renforcer leur milieu de terrain et seraient en passe d’abandonner l’affaire.

Une aubaine pour le PSG, qui pourrait ainsi faire course en tête pour attirer le joyau britannique. Cette saison, l’ancien joueur de Birmingham a disputé 15 rencontres de Bundesliga avec les Jaune et Noir pour un total de 3 buts et 2 passes décisives. Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Dortmund, le milieu anglais devrait quitter les bords de la Rühr pour rejoindre un top club européen l’été prochain.