FC Nantes Mercato : Le FCN en contact avec un international polonais

D’origine polonaise, le président du FC Nantes a confirmé des contacts avec un international polonais éliminé au Mondial par l’Equipe de France.

Ancien milieu de terrain du FC Nantes (2011-2012), Grzegorz Krychowiak était dans l’équipe de la Pologne à la Coupe du monde 2022. Il a disputé les trois matchs de poules et le 8e de finale perdue contre l’Equipe de France (4-1), dimanche. Le milieu défensif est bien connu en France. Il a été formé chez les Girondins de Bordeaux et a joué avec le Stade de Reims (2009-2011, puis 2012-2014) et le PSG (2016-2019), en plus du FCN.

À bientôt 33 ans, l’ancien Canari évolue avec le club saoudien Al-Shabab Riyad. Il est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est évaluée à 6 millions d'euros. Libre de tout engagement dans six mois, Grzegorz Krychowiak peut revenir en France pour terminer sa carrière, surtout qu’il a des contacts dans l’Hexagone. Dans une interview avec le journal Ouest-France, le président du FC Nantes a confirmé ses bonnes relations avec l’international polonais (98 sélections, 5 buts). Waldemar Kita a confié au quotidien régional que c’est grâce au club de Loire-Atlantique que son compatriote a intégré la sélection polonaise. « Il y en a un qui était chez nous quand même, Greg Krychowiak. C’est grâce à nous qu’il est parti en équipe de Pologne », a souligné le dirigeant français d’origine polonaise.

Au vu de ce petit rappel, Waldemar Kita a-t-il l’intention de recruter le milieu de terrain d’Al-Shabab Riyad ? Il ne le confirme pas, mais assure que le directeur général délégué du FC Nantes est bel et bien en contact avec le joueur. « Je l’avais de temps en temps quand il jouait en Russie, mais désormais, c’est mon fils, Franck, qui l’a au téléphone. » Notons que les Canaris recherchent des joueurs d’expérience pour remonter au classement, mais aussi pour passer le cap de la Juventus en Ligue Europa en février. L’équipe d’Antoine Kombouaré a déjà dans ses rangs l’international français Moussa Sissoko (33 ans, 71 sélections). Le FC Nantes tenterait également de recruter Mathieu Valbuena (38 ans, 52 sélections avec les Bleus) à l'Olympiakos.