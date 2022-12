ASSE : Deux retours prometteurs attendus à Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 17:45

En pleine préparation pour la deuxième partie de saison, l' ASSE devrait pouvoir enregistrer deux retours prometteurs cette semaine.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'AS Saint-Etienne. Après les retours de Matthieu Dreyer et Mathieu Cafaro lors de l'entraînement de ce mardi, deux jeunes joueurs prometteurs pourraient également faire leur retour dans le groupe de Laurent Batlles. Blessé depuis plus de 6 mois au niveau du dos, Antoine Gauthier a fait son retour avec ses coéquipiers d'après les informations publiées par le site Peuple-Vert, et ce n'est pas le seul.

En effet, le jeune international Ayman Aiki était également de retour à l'entraînement après une blessure à la hanche. Les deux espoirs de l' ASSE n'étaient pas les seuls jeunes présents à l'entraînement collectif puisque le défenseur central de 19 ans, Beres Owusu, ainsi que l'attaquant de 20 ans, Mathys Saban, étaient, eux aussi, présents ce mardi avec le groupe professionnel de Saint-Etienne. Laurent Batlles va donc pouvoir s'appuyer sur une jeunesse stéphanoise qui pourrait être d'une aide précieuse dans la lutte pour le maintien lors de la deuxième partie de championnat.

ASSE : Les échéances vont arriver rapidement pour les Verts

À trois semaines de la reprise du championnat, les choses vont véritablement s'accélérer pour les joueurs de Laurent Batlles. Un premier test aura lieu dans trois jours face à Grenoble, avant deux autres matches amicaux contre l'AC Ajaccio le 14 décembre, et l'ESTAC trois jours plus tard. Ensuite, le championnat reprendra ses droits dès le 26 décembre prochain avec un déplacement du côté d'Annecy, avant la réception du Stade Malherbe de Caen le 30 décembre. Actuellement dernier du championnat, les Verts devront absolument prendre des points le plus vite possible pour engranger de la confiance, et sortir de la zone de relégation. Dans une fin de saison qui sera marquée par quatre descentes en National cette année, le temps est compté pour l'ASSE.