OM Mercato : Wilfried Zaha fixe sa condition avant de signer

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2022 à 12:17

En fin de contrat avec Crystal Palace, Wilfried Zaha attire l’attention de plusieurs clubs, dont l’ OM. Mais l’attaquant ivoirien sait déjà ce qu’il veut.

L’ OM souhaite attirer un nouvel attaquant dans ses filets. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants marseillais se sont mis en quête d’un nouvel avant-centre pour être la doublure ou le concurrent direct d’un Alexis Sanchez qui semble esseulé à la pointe de l’attaque marseillaise. Plusieurs pistes ont été activées en ce sens. Si les noms de Marcus Thuram (Borussia Mönchenglacbach) et Jhon Duran (Fire Chicago) sont régulièrement annoncés dans la cité phocéenne, c’est finalement du côté de la Premier League que la direction de l’Olympique de Marseille pourrait boucler une très belle affaire.

OM Mercato : Wilfried Zaha vise un club qualifié pour la Ligue des Champions

Il y a quelques jours, la presse britannique révélait un intérêt pressant de l’ OM pour Wilfried Zaha. L’international ivoirien arrive en fin contrat en juin prochain avec Crystal Palace. Et malgré les différentes propositions de sa direction, le joueur de 30 ans refuse jusqu’ici de prolonger son bail, car dans le fond, il a des envies de départ très tenaces. À la recherche d'un renfort offensif, l' OM se serait alors positionné pour l’accueillir, d’autant plus qu’un élément en fin de contrat dans six mois est perçu comme une denrée rare sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait donc tenter un coup double dans cette affaire, en renforçant son attaque à moindre coût.

Toutefois, Wilfried Zaha sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière. Selon le journaliste anglais Graeme Bailey, l’ancien attaquant de Manchester United souhaite impérativement rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, un tournoi qu'il n'a pas encore disputé depuis le début de sa carrière. Il souhaiterait ainsi goûter aux compétitions européennes. Autrement dit, il faudra que l' OM se qualifie pour la prochaine coupe aux grandes oreilles afin d'avoir une chance d’attirer Wilfried Zaha dans ses filets. Les données de l'équation sont posées, les dirigeants de l'Olympique de Marseille savent ce qu'il reste à faire pour mener à bien cette opération offensive. En attendant, d’autres prétendants, tels que l'AS Monaco, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le PSG, seraient aussi sur les traces de l'ailier polyvalent de Crystal Palace.