PSG Mercato : L’Atlético Madrid annonce le départ de Joao Félix !

Dans les plans du PSG pour le prochain mercato hivernal, Joao Félix va quitter les rangs de l’Atlético Madrid. C’est désormais acté chez les Colchoneros.

Arrivé en fanfare en juillet 2019 contre un chèque de 127,2 millions d’euros, Joao Félix ne semble plus avoir d’avenir à l’Atlético Madrid. En froid avec son entraîneur Diego Simeone, le milieu offensif de 23 ans souhaite changer d’air le plus rapidement possible. Selon plusieurs sources espagnoles, l’international portugais pourrait rejoindre un nouveau club lors du prochain mercato hivernal. Parmi les candidats à sa signature, le Paris Saint-Germain serait en pole position pour s’offrir les services du compatriote de Cristiano Ronaldo. Et du côté du Cívitas Metropolitano, on semble désormais résigné dans ce dossier.

En effet, Miguel Angel Gil Marin, le président directeur général de l’Atlético Madrid, a confié à TVE que la situation actuelle du joueur oblige clairement le club à envisager son départ. « C'est un joueur de classe mondiale, mais en raison de sa relation avec l'entraîneur, des minutes qu'il a jouées et de sa motivation… Eh bien, il est raisonnable d'analyser une option de sortie pour lui. On peut supposer qu'il partira, même si j'aimerais beaucoup qu'il reste. Mais ce ne sont pas les plans du joueur », a expliqué le dirigeant espagnol. Une opportunité en or pour le Paris SG, qui devra toutefois compter sur une rude concurrence.

PSG Mercato : Ça s’emballe déjà pour le transfert de Joao Félix

À en croire La Cadena Ser, Jorge Mendes, l’agent de Joao Félix, aurait d’ores et déjà en sa possession plusieurs offres de différents clubs européens pour le numéro 7 de l’Atlético Madrid. L'élimination précoce de l’équipe de Diego Simeone en Ligue des Champions oblige les dirigeants madrilènes à revoir leurs plans pour le Golden Boy 2019, qui pourrait clairement être placé sur le marché des transferts de janvier.

La radio espagnole assure que l’ancien prodige du Benfica Lisbonne fait partie des priorités de Luis Campos pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, mais les 130 millions d'euros attendus pour lui délivrer un bon de sortie pourraient finalement profiter aux clubs anglais. Manchester United, Chelsea et Aston Villa étant prêts à faire des folies pour le récupérer cet hiver. Ce que le PSG ne peut pas se permettre avec l’alerte du fair-play financier (FFF).