FC Barcelone Mercato : Le Barça scelle l'avenir d'Ousmane Dembélé

Publié par Thomas G. le 09 décembre 2022 à 21:32

Etincelant depuis le début de la saison avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait prolonger son contrat dans les prochaines semaines.

Depuis sa prolongation en juillet dernier, Ousmane Dembélé est de retour en forme et ses bonnes performances lui ont permis de s’imposer au Barça. L’international français est un titulaire indiscutable dans l’effectif de Xavi et les Blaugranas souhaiteraient désormais le prolonger. Ousmane Dembélé a signé un nouveau contrat l’été dernier qui le lie au FC Barcelone jusqu’en 2024, assorti d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. L’ailier de 25 ans est toujours en lice pour remporter une deuxième Coupe du monde avec l’Equipe de France. Sa cote pourrait grimper en flèche après la compétition.

Le directeur sportif du Barça, Jordi Cruyff, a été interrogé concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé, il a déclaré : « Dembélé a toujours dit qu'il voulait rester. Il a été très respectueux et nous sommes très heureux avec Ousmane. » Selon les informations de Fabrizio Romano, le Barça souhaiterait faire signer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé l’été prochain. Les Blaugranas veulent éviter une nouvelle désillusion sur le marché des transferts. D’autant plus que Chelsea et le Paris Saint-Germain seraient toujours très attentifs à la situation de l’international français. Reste à savoir quelles seront les intentions d’Ousmane Dembélé en fin de saison.

FC Barcelone Mercato : Le Barça pourrair sacrifer des cadres

À l’instar d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone souhaiterait également convaincre Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong de prolonger. Ces nouveaux contrats permettront au Barça de réduire considérablement sa masse salariale. En cas de désaccord, le FC Barcelone pourrait décider de vendre Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen ou Ousmane Dembélé. Les trois joueurs Blaugranas ne font pas partie de la liste des intransférables mise en place par le Barça. Les dirigrants du FC Barcelone vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre les trois cadres d’accepter une réduction de leurs salaires.