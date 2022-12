FC Barcelone Mercato : Le Barça prend une décision pour De Jong

Publié par Thomas G. le 08 décembre 2022 à 12:47

Proche d'un départ lors du mercato estival, l'avenir de Frenkie de Jong est toujours incertain au FC Barcelone avant le mercato hivernal.

L’été dernier, Frenkie de Jong avait vécu un été mouvementé, l’international néerlandais était proche d’un départ à Man United. Le Barça et les Red Devils s’étaient mis d’accord pour un transfert de 85 millions d’euros. Les deux clubs s’étaient néanmoins heurtés à la fermerté du joueur qui ne voulait pas quitter la Catalogne. Quelques mois plus tard, l’avenir de Frenkie de Jong au FC Barcelone est toujours incertain et les Blaugranas doivent vendre pour éviter une sanction de la part de la Liga.

Interrogé au micro de Sport, le directeur sportif du FC Barcelone, s’est exprimé sur le futur de Frenkie de Jong. Jordi Cruyff a déclaré : « Frenkie de Jong n'est pas à vendre. C'est un joueur clé pour nous, donc ce temps est passé. Il est toujours là et il est important pour nous. À la fin de l'été dernier, après les discussions sur le fair-play, il est resté ici et Frenkie est vraiment aimé au Barça. » L’ancien prodige de l’Ajax n’est plus à vendre, mais le FC Barcelone va devoir trouver une solution pour réduire la masse salariale. Le salaire de Frenkie de Jong pose toujours problème aux dirigeants du Barça qui aimeraient lui faire signer un nouveau contrat.

FC Barcelone Mercato : Un nouveau contrat pour Frenkie de Jong ?

À l’instar d’Ousmane Dembélé ou Sergi Roberto, les dirigeants du FC Barcelone pourraient proposer une prolongation de contrat à Frenkie de Jong. Ce nouveau bail permettrait au Barça de réduire le salaire de l’international néerlandais et d’éviter de payer les 17 millions d’euros de fidélité. L’ancien prodige de l’Ajax pourrait s’inscrire sur le long terme avec le Barça grâce à ce nouveau contrat. En cas d’échec dans les négociations, la direction du FC Barcelone pourrait de nouveau mettre en vente Frenkie de Jong pour renflouer les caisses du club.