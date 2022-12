Equipe de France Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Deschamps

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 12:11

Plutôt convaincant durant ce début de Mondial, Didier Deschamps pourrait bien poursuivre son aventure en Equipe de France, malgré l’insistante rumeur Zinédine Zidane.

Et si Noël Le Graët renouvelait sa confiance en Didier Deschamps après la Coupe du monde ? L’idée semblait peu probable pour bon nombre d’observateurs, qui voyaient Zinédine Zidane prendre logiquement le flambeau tricolore après avoir recalé quelques mois plus tôt le Paris Saint-Germain. Après une débâcle à l’Euro l’année dernière et un parcours chaotique en Nations League durant l’année 2022, Deschamps semblait plus que jamais sur la sellette en Bleus mais le rapport de force semblerait s’être inversé.

Il y a quelques jours, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, laissait entendre qu’une prolongation du sélectionneur de 54 ans était plus que probable en cas de bon parcours en Coupe du monde. « On a un objectif clair : les demi-finales. J’ai toujours dit que s’il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant , on discute », avait-t-il déclaré. Concernant Zinédine Zidane, annoncé comme le futur coach de l’Equipe de France depuis quelques années, le président de la FFF assure n’avoir jamais contacté l’ex-Madrilène et pour cause, Deschamps lui donnerait déjà pleine satisfaction. « Quand on a la chance d’avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d’à côté, tant qu’il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c’est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C’est le président qui parle, pas l’ami. »

Equipe de France : Didier Deschamps réagit à la déclaration de Noël Le Graët

Présent en conférence de presse ce vendredi en vue du choc face à l’Angleterre en quarts de finale, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur la sortie médiatique de son président. S’il se dit touché par les propos de Le Graët, Deschamps assure ne pas penser à la suite, préférant se focaliser sur l’échéance de samedi. "Je suis reconnaissant pour cela (les éloges de Le Graët, ndlr) mais ce n’est pas le moment de parler de mon futur. Nous voulons seulement atteindre les demi-finales, c’est l’objectif maintenant", a répondu Didier Deschamps. En cas de succès de l’Equipe de France demain contre les Three Lions, l’ancien coach de l’ OM sait qu’il prendrait alors une véritable option sur une prolongation de contrat après la Coupe du monde. C’est donc plus qu’un simple quart de finale que dirigera le sélectionneur samedi soir à Doha.