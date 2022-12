OM Mercato : Marseille est déjà fixé pour une sensation de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2022 à 16:32

En quête d’un nouveau milieu offensif cet hiver, la direction de l’ OM connaît le prix à payer pour s’offrir une sensation du FC Lorient.

Si le mercato estival de l’ OM a été plutôt cohérent en termes d’arrivées et efficace dans le sens des départs, il y a tout de même un point noir qui pourrait porter préjudice aux Marseillais. Il est question du manque de milieux offensifs efficaces. En effet, avec la blessure d’Amine Harit et le probable départ de Gerson, il y a un besoin urgent de renforcer ce secteur de jeu au plus vite. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent déjà dans ce sens en activant plusieurs pistes un peu partout. Et l’une d’entre elles mènerait à la sensation du FC Lorient, Enzo Le Fée. Le jeune milieu offensif français sort d’une belle saison chez les Merlus et poursuit sur cette belle lancée durant cet exercice, en enchaînant de belles prestations en Ligue 1.

OM Mercato : Le FC Lorient fixe un nouveau prix pour Enzo Le Fée

L’ OM garderait donc toujours un œil sur la progression du natif de Lorient. Mais cet intérêt marseillais pour Enzo Le Fée ne date pas d'hier. Bien avant l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l'Olympique de la Marseille, les recruteurs phocéens étaient déjà sur ses traces. Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif de l’ OM, avait en effet détecté tout le potentiel du jeune joueur alors qu’il évoluait encore en Ligue 2 avec les Merlus. Les Marseillais souhaitaient alors le recruter le plus rapidement possible, sauf que l’ancien entraîneur marseillais Rudi Garcia s'était opposé à sa venue. Résultat, son transfert à l’ OM avait échoué. C’est du moins la révélation faite par le journaliste Nicolas Filhol.

« Enzo est suivi depuis très longtemps par la cellule de recrutement d’avant Longoria. Il était clairement ciblé par la cellule quand il était en Ligue 2 à Lorient et Zubizarreta avait validé son recrutement, mais Rudi Garcia ne l’a pas fait alors qu’à l’époque ce n’était vraiment pas cher », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Football Club de Marseille. Les Marseillais sont donc passés à côté d’un très joli coup au FC Lorient et ils peuvent avoir quelques regrets. Car pour s’offrir les services d’Enzo Le Fée aujourd’hui, il faudra se montrer très généreux.

Toujours selon le journaliste, les dirigeants lorientais attendraient désormais un chèque avoisinant les 15 millions d’euros pour acter son transfert. « Aujourd’hui, il commence à prendre vraiment de la valeur, Lorient espère autour de 15 millions d’euros », a-t-il indiqué. Reste à savoir si l’ OM de Pablo Longoria est prêt aligner un tel montant pour son transfert. Pour l’heure, Enzo Le Fée est lié au FCL jusqu’en juin 2024.