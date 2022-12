PSG Mercato : Manchester United répond à Al-Khelaïfi pour Rashford

Publié par JEAN-LUC D le 09 décembre 2022 à 23:02

Marcus Rashford est une option sérieuse pour le PSG selon son président Nasser Al-Khelaïfi. Mais Manchester United n’a pas encore renoncé à son attaquant.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Nasser Al-Khelaifi a confirmé les contacts avec Marcus Rashford l’été dernier et précise que si la star de Manchester United est toujours libre et n’a rien signé, le Paris Saint-Germain discutera avec lui en janvier pour tenter de le signer. « C’est un autre joueur vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui, définitivement. On ne s’en cache pas, on s’est parlé avant et… intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux camps. Peut-être, l’été, pourquoi pas ?

Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », a notamment expliqué le président parisien. Cependant, le club de la capitale devra s’attendre à sortir le chéquier s’il entend attirer effectivement le numéro 10 des Red Devils.

PSG Mercato : Manchester United réclame un gros chèque pour Rashford

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Marcus Rashford ne sera pas pour autant un agent libre sur le marché des transferts l'été prochain. Selon plusieurs sources concordantes, Manchester United dispose d’une option pour prolonger le bail de son joueur de 25 ans d’une saison supplémentaire. Si le numéro 11 de la sélection d’Angleterre refuse de parapher un nouvel engagement, un transfert pourrait être envisagé l’été prochain, mais il faudra débourser 80 millions d’euros pour convaincre les pensionnaires d’Old Trafford de le laisser partir. À noter que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus seraient également intéressés par le profil de Rashford. Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG sont donc prévenus.