ASSE : La réaction de Ghoulam après son retour avec les Verts

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 06:33

Autorisé à s’entraîner avec l’ ASSE depuis son départ de Naples, Faouzi Ghoulam s’est confié après avoir disputé un match avec les Verts.

L’AS Saint-Étienne a entamé sa préparation sur une bonne note. Vendredi, l’ ASSE a disposé de Grenoble pour son premier match de préparation. Les Verts l’ont emporté (3-1) face au GF38. Laurent Batlles a réservé une surprise lors de cette rencontre amicale. Faouzi Ghoulam a en effet de nouveau arboré la mythique tunique verte pour cette occasion. L’arrière gauche algérien s’entraîne avec le club du Forez suite à l’expiration de son contrat avec Naples cet été. Entré en jeu, le défenseur de 31 ans a même inscrit le dernier but des Verts sur penalty. De quoi ravir l’entraîneur stéphanois. Au sortir de cette rencontre, l’international algérien s’est livré sur son retour avec Sainté.

ASSE : Faouzi Ghoulam savoure son retour avec Saint-Étienne

L’arrière gauche algérien n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction dans un post sur son compte Instagram. « Quel plaisir de retoucher un ballon… ça m’avait tellement manqué, en plus la victoire au bout », a écrit l’ancien défenseur stéphanois formé au club. Reste maintenant à savoir si son retour à l’AS Saint-Étienne va déboucher sur une signature de contrat avec le club ligérien. Pour Laurent Batlles, la question ne se pose pas encore. Satisfait de la première apparition de Faouzi Ghoulam, le coach de l’ ASSE a répondu sans ambages à la question liée à l’avenir de l’arrière gauche après le match. Un retour possible puisqu’une place au poste de latéral s’est libérée suite au départ en prêt d’Yvann Maçon au Paris FC.

« Voilà on verra comment lui verra la chose et nous on verra la chose. Mais pour l’instant c’est positif. Pour l’instant on n'en a pas parlé, ni de son côté, ni du nôtre. On verra ce qui se passera. On travaille sur énormément de dossiers », a confié le technicien stéphanois selon les propos relayés par Peuple-Vert.