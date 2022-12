OM : Après Suarez, Marseille prépare un autre deal à 15 M€

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 07:33

Avec la prochaine fenêtre des transferts, l’ OM souhaiterait boucler un nouveau départ après celui en prêt de Luis Suarez.

L’Olympique de Marseille entend encore faire parler lors du prochain mercato. Une nouvelle revue des effectifs d’Igor Tudor est notamment annoncée. Un premier départ a été enregistré avec le prêt de Luis Suarez. L’attaquant colombien recruté cet été va terminer la saison à l’UD Almeria. Le club espagnol dispose d’ailleurs d’une option d’achat estimée à 8 millions d’euros. Alors que le transfert annoncé de Gerson bloque, le club phocéen entend tirer profit d’un autre élément bankable. Selon les informations du journal Le Phocéen, le board marseillais envisage la vente d’un défenseur pour renflouer ses caisses. La source croit savoir que le club phocéen n’exclut pas à nouveau un transfert de Leonardo Balerdi.

OM Mercato : Un transfert de Balerdi dans les tuyaux à Marseille

Déjà annoncé partant lors du dernier mercato, Leonardo Balerdi a réussi à s’imposer dans le onze d’Igor Tudor. Le défenseur argentin n’a manqué aucune des 21 rencontres disputées par l’Olympique de Marseille cette saison. Il a d’ailleurs été titularisé à 19 reprises par son entraîneur. Pour le média pro-marseillais, l’exécutif olympien pourrait profiter du retour en forme du défenseur argentin pour empocher un joli chèque. « L’idée du board, c’est d'arrêter de dire qu’un mec est indiscutable et intouchable et de ne faire partir que ceux qui sont au fond du trou et qui partent au rabais. Ils sont confiants sur l’idée de le vendre plus cher que ce qu’il a été acheté. Ils vont provoquer l’opportunité », assure Romain Canuti sur le site.

Le média en ligne croit savoir qu’un montant de 15 millions d’euros est notamment espéré en cas de transfert de Leonardo Balerdi. Lequel est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les Olympiens. L’ancien de Dortmund avait coûté 11 millions au club provençal en 2021 après la levée de son option d’achat.