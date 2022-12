ASSE : Batlles confirme une mauvaise nouvelle avant la reprise

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 08:53

Entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles a donné des nouvelles de son groupe au sortir de la victoire en amical contre Grenoble (3-1).

L’AS Saint-Étienne a signé un succès pour sa première rencontre de préparation. Vendredi, l’ ASSE a dominé Grenoble à l’Etrat (3-1). Faouzi Ghoulam a notamment signé son retour avec les Verts et s’est même offert un but sur penalty lors de cette partie. Sa prestation a d’ailleurs été saluée par Laurent Batlles. L’entraîneur stéphanois se réjouit également de la performance de son équipe, de bon augure pour le reste de la préparation des Verts. « C’est toujours important de finir une (première) phase de préparation par un match amical et par une victoire. J’ai vu des choses très intéressantes, à la fois dans le jeu, à la fois défensivement même si le but est un petit peu dommageable sur la 1ère mi-temps », a confié le technicien cité par Peuple-Vert.

ASSE : Encore des patients à l’infirmerie des Verts

Dans sa sortie, l’entraîneur de Saint-Étienne a également donné des nouvelles de son groupe. L’infirmerie de l’ ASSE ne s’est pas encore vidée entre les joueurs blessés et ceux malades comme l’a indiqué Laurent Batlles. « Cafaro, Wadji, Pintor malades… Après j’avais Aïmen [Moueffek] et Antoine [Gauthier] qui n’étaient pas aptes à jouer encore ce soir. Ça fait 3 malades + 2 blessés. Les 2 blessés s'entrainent mais n’ont pas encore le droit d’avoir du temps de jeu. Thomas [Monconduit] est en préparation encore, il n’est pas encore revenu avec nous », a indiqué le coach de l’ ASSE.

Vainqueurs de Grenoble, les Verts vont poursuivre leur préparation avec un autre amical contre Ajaccio mercredi prochain. Ils effectueront leur retour en Ligue 2 le 26 décembre contre Annecy. Reste maintenant à savoir si certains patients auront déjà quitté l’infirmerie stéphanoise.