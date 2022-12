PSG Mercato : Bellingham a pris une décision forte pour son futur

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2022 à 19:28

Ciblé par tous les grands clubs européens, dont le PSG, le milieu du Borussia Dortmund Jude Bellingham aurait arrêté une décision forte pour son futur.

À quelques heures du choc des quarts de finale de la Coupe du monde contre la France, l’avenir du milieu de terrain anglais Jude Bellingham alimente encore les rumeurs dans la presse. En effet, selon les informations divulguées par Bild et le Daily Mail, le footballeur de 19 ans aurait arrêté une première décision importante concernant la suite de sa carrière. Courtisé par le Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City et Liverpool, Bellingham aurait pris la résolution de quitter les rangs du Borussia Dortmund au terme de la saison en cours.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec le BVB, le jeune international anglais souhaiterait rejoindre une équipe plus ambitieuse et qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Toujours selon les mêmes sources, le compatriote de Kyle Walker devrait prochainement rencontrer sa direction pour faire connaître sa décision. D’ailleurs, le natif de Birmingham aurait d’ores et déjà une préférence pour sa prochaine destination.

PSG Mercato : Jude Bellingham veut retourner en Angleterre

Ces dernières heures, le journaliste Rudy Galetti a indiqué sur sa page Twitter que la concurrence pourrait être plus importante dans les prochaines semaines dans la course à la signature pour Jude Bellingham. D’autres formations du vieux continent étant attendues sur les traces du milieu de terrain du Borussia Dortmund. Mais selon Bild et le Daily Mail, l’ancien crack de Birmingham aimerait retourner dans le Championnat de son pays.

Dans cette configuration, c’est Liverpool de Jürgen Klopp qui tiendrait la corde pour Bellingham. Sport Bild assure que ce sont surtout les parents du joueur qui poussent pour un transfert à Anfield l’été prochain. Une nouvelle confirmée par le Daily Mail, qui précise que les dirigeants du club de Dortmund et ceux de la Mersey auraient entamé des négociations dans ce sens, mais les Reds devraient payer les 150 millions d’euros nécessaires au déménagement de Bellingham.

Affaire à suivre donc…