OM Mercato : Le clan Gerson accentue la pression sur Longoria

Publié par Ange A. le 11 décembre 2022 à 05:56

Le feuilleton Gerson est encore loin de livrer son épilogue. L’entourage du milieu de l’ OM pousse toujours pour son retour à Flamengo.

L’Olympique de Marseille entend encore réaliser un mercato d’exception cet hiver. Le club phocéen s’attend notamment à quelques départs pour empocher quelques chèques. Dans ce sens, un premier départ a déjà été acté avec le prêt de Luis Suarez. L’avant-centre colombien est prêté avec une option d’achat estimée à 8 millions d’euros pour le reste de la saison à l’UD Almeria. Selon les récentes informations du média Le Phocéen, Pablo Longoria ne serait également contre un transfert de Leonardo Balerdi. Le président de l’ OM attendrait 15 millions en cas du défenseur argentin cet hiver. Outre ce dossier, le responsable olympien reste confronté à la situation de Gerson, longtemps annoncé sur le retour à Flamengo. Comme l’indique Football Club Marseille, une nouvelle rencontre s’est tenue pour décanter cette situation.

OM Mercato : Longoria tient ferme pour Gerson

Le média pro-marseillais révèle ainsi que Pablo Longoria et Marcao, le père du milieu brésilien, se sont rencontrés samedi pour évoquer ce sujet. L’entourage de Gerson pousse toujours pour son départ de l’Olympique de Marseille et son retour à Flamengo. Ses représentants espèrent notamment plus de souplesse de l’ OM pour faciliter le retour au bercail du milieu de 25 ans. Le board marseillais n’attendrait pas moins de 15 millions pour libérer son milieu auriverde. Un montant loin d’être à la portée du club carioca qui espère un rabais. Mais comme l’indique la source, Pablo Longoria n’entend pas répondre aux doléances de l’entourage de l’international brésilien.

Le président marseillais reste intransigeant sur le sujet. Pour rappel, Marseille avait lâché 20 millions en 2021 pour le transfert de Gerson en provenance de Flamengo. Titulaire indispensable sous Jorge Sampaoli, il n’est plus qu’un simple remplaçant aux yeux d’Igor Tudor. Une situation autant frustrante pour le joueur et son agent de père. Raison pour laquelle ils poussent pour son départ de la Canebière dès cet hiver.