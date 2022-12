Équipe de France : Lloris fait taire les critiques, Deschamps jubile

Publié par Dylan le 11 décembre 2022 à 16:01

Auteur de six arrêts face à l'Angleterre lors du quart de finale de Coupe du Monde, Hugo Lloris a envoyé un message à ses détracteurs.

Il l'avait peut-être mal pris. Critiqué par la presse anglaise avant le quart de finale de Coupe du Monde de l'Équipe de France, Hugo Lloris a répondu présent. Auteur de six arrêts durant la rencontre, il a été l'un des artisans de la qualification tricolore en demi-finale. Une juste récompense pour celui qui fêtait sa 143ème sélection avec les Bleus.

Plusieurs personnalités de l'Équipe de France ont tenu à réagir aux critiques anglaises après le match. C'est le cas d'Aurélien Tchouaméni, qui a marqué contre l'Angleterre : « Lloris le point faible des Bleus selon la presse anglaise ? C'est des conneries ! Il y a toujours des choses qui se disent dans la presse, le plus important, c'est de répondre sur le terrain, il l'a fait aujourd'hui et on est contents de l'avoir dans notre équipe » a-t-il martelé.

Didier Deschamps félicite Hugo Lloris après la victoire contre l'Angleterre

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, s'est lui aussi délecté des critiques concernant Hugo Lloris. Après la superbe performance du portier de Tottenham contre l'Angleterre, il a tenu à lui rendre hommage : « Il a été certainement touché, je ne dirais pas énervé. Selon ce qu’on m’a rapporté en conférence de presse, les médias anglais ont pointé du doigt Hugo, qui maintient son niveau de performance depuis une décennie » a-t-il déclaré après la rencontre.

La presse anglaise n'a pas attendu de se faire charrier par les Bleus pour trouver un nouveau coupable à la défaite des Three Lions. C'est Harry Kane, partenaire de Hugo Lloris en club, qui est désormais le nouveau souffre-douleur. Avec plusieurs occasions manquées dont un penalty en toute fin de match, le buteur de 29 ans a éteint peu à peu les espoirs anglais face à la France. Du côté des Bleus, il va falloir désormais se tourner vers les demi-finales, face au Maroc de Walid Regragui.

