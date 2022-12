OM Mercato : Nouveau coup de théâtre pour le transfert de Gerson

Publié par JEAN-LUC D le 11 décembre 2022 à 18:16

Poussé vers la sortie par Igor Tudor et revenu à Marseille après l’échec des négociations avec Flamengo, Gerson pourrait toujours quitter l’OM cet hiver.

Déterminé à quitter l’Olympique de Marseille pour retourner à Flamengo, Gerson continue de pousser pour son transfert lors du prochain marché des transferts de janvier. Selon SportMed TV, alors que Pablo Longoria a refusé une offre de 12 millions d’euros de Flamengo et stoppé les négociations avec le club de Sao Paulo, l'agent du milieu offensif de 25 ans aurait fait le déplacement à Marseille ce samedi pour demander au président de l’OM de revoir à la baisse ses exigences afin de rendre possible ce transfert.

Une information confirmée par le journaliste Julio Miguel Neto, qui précise que les deux hommes auraient décidé de se revoir dans les prochains jours pour essayer de trouver une solution pour l’avenir du joueur formé à Fluminense. Toujours intéressé par le profil du coéquipier de Dimitri Payet, Flamengo surveillerait avec attention sa situation sur la Canebière. Mais si cette option n’abouti pas, Gerson pourrait prendre une tout autre destination en janvier.

OM Mercato : Gerson finalement à Séville avec Sampaoli ?

Lors d'un Live Twitch organisé par le FC Séville, Jorge Sampaoli a été interrogé par les fans du club espagnol sur l’identité des joueurs qu’il aimerait recruter pour renforcer son groupe. Sans langue de bois, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a publiquement avoué qu’il serait ravi de retrouver certains de ses anciens protégés marseillais, notamment Dimitri Payet, Gerson, Bouba Kamara et William Saliba.

« Lesquels de mes anciens joueurs à l'OM, aimerais-je récupérer ici si je le pouvais ? Gerson, Payet, Kamara et Saliba... ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille que j'ai vraiment appréciés », a confié le technicien argentin. Estimé à 18 millions d’euros par la direction de la formation phocéenne, le natif de Belford Roxo, qui veut absolument Marseille le plus rapidement possible, pourrait rejoindre son ancien mentor en Liga. Selon la même source, le compatriote de Neymar ne serait pas contre cette idée.