Stade Rennais : Reprise, un important retour se profile au SRFC

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 06:03

Alors que le Stade Rennais va prendre ses quartiers au Portugal pour un stage, une bonne nouvelle est tombée pour le SRFC.

Troisième de Ligue 1 et encore en course en Ligue Europa, le Stade Rennais réalise une bonne première partie de saison. Pour poursuivre sur sa lancée, le SRFC entame un stage de préparation au Portugal. Deux rencontres sont au programme en terre portugaise. Il s’agit de l’opposition contre le Celtic Glasgow ce samedi. Les Rouge et noir seront ensuite aux prises avec les Néerlandais de Feyennord. Le club breton terminera sa préparation avec une rencontre contre le Stade Brestois au Roazhon Park. Bruno Genesio et ses troupes effectueront leur retour en championnat lors d’un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. La rencontre compte pour la 16e journée du championnat. Pour préparer au mieux ce retour à la compétition, 25 joueurs ont été convoqués par l’entraîneur rennais. Deux retours sont à noter.

Stade Rennais : Un renfort de taille en vue pour le SRFC

Absent des terrains depuis le 11 septembre, Baptiste Santarmaria figure dans le groupe convoqué par Bruno Genesio. Le milieu de terrain avait été victime d’une grave blessure à la cheville lors du carton (5-0) contre l’AJ Auxerre. Alors qu’il était annoncé absent pour quatre mois, soit jusqu’en janvier, le milieu du SRFC pourrait déjouer les pronostics. S’il sera juste pour les rencontres de préparation, l’ancien Angevin est espéré pour la reprise contre Reims, le 29 décembre prochain. Avant sa blessure, il n’avait manqué aucune rencontre de Rennes, débutant chacune d’elle jusqu’à sa blessure contre le promu auxerrois.

Outre le retour de Baptiste Santamaria, le club breton acte également celui de Warmed Omari. Le défenseur central n’a disputé aucune rencontre cette saison. Opéré du pubis, le défenseur rennais sera opérationnel pour la deuxième partie de saison. Deux retours qui ont de quoi réjouir les supporters de Rennes.