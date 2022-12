FC Barcelone Mercato : Après le fiasco de la Roja, Busquets fait un choix

Publié par Jules le 12 décembre 2022 à 22:31

Le FC Barcelone prépare déjà son mercato et notamment les prolongations de contrat de plusieurs joueurs importants de l'effectif du club catalan.

Ces dernières semaines, l'avenir de Sergio Busquets est l'un des dossiers les plus importants au FC Barcelone. En effet, l'international espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain au Barça et on ne sait pas encore s'il portera encore la tunique catalane la saison prochaine. Le milieu de terrain de 34 ans semble garder le secret sur la suite de sa carrière, lui qui jouait la Coupe du monde au Qatar avec l'Espagne. Une compétition qui s'est terminée sur une défaite contre le Maroc en huitième de finale.

Un parcours difficile pour la Roja et Sergio Busquets qui a été vécu comme un véritable échec en Espagne. Cette défaite prématurée contre l'équipe surprise de cette Coupe du monde a coûté sa place à Luis Enrique et pourrait bien avoir un impact sur l'avenir du milieu de terrain du FC Barcelone. Selon les révélations du média espagnol Sport, le joueur songerait désormais à quitter le Barça, à cause, justement, de cet échec au Mondial 2022.

FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets ne se sent plus apte à jouer pour le Barça

Le média espagnol affirme que Sergio Busquets ne se sentirait plus capable d'assumer ses responsabilités avec le FC Barcelone. La nouvelle déconvenue de l'Espagne en Coupe du monde aurait eu un impact très néfaste sur le mental du joueur qui serait désormais en pleine réflexion sur la suite de sa carrière. Une réunion est d'ailleurs déjà planifiée avec les décideurs du Barça pour discuter de l'avenir du joueur. Alors que le Barça aimerait signer le jeune Azzedine Ounahi d'Angers, Sergio Busquets pourrait faire ses adieux au FC Barcelone et au football européen. L'intérêt de plusieurs clubs du Moyen-Orient et de MLS a déjà été annoncé au cours des derniers mois pour le champion du monde 2010.