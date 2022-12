PSG Mercato : Signature imminente d'une star au Paris Saint-Germain

Publié par Thomas le 12 décembre 2022 à 17:31

En attendant la reprise du championnat, prévue le 28 décembre prochain, le PSG va boucler la prolongation de son milieu star.

Le mercato hivernal se prépare progressivement au Paris Saint-Germain, qui compte encore trois joueurs mobilisés pour le Mondial au Qatar, à savoir Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Lionel Messi. En attendant le retour du championnat, le club de la capitale travaille d’arrache-pied pour blinder le contrat de certains joueurs cadres de l’effectif et devrait finaliser la prolongation de l’un d’entre eux ces prochaines heures. Annoncé depuis plusieurs jours maintenant, l’accord entre le PSG et Marco Verratti pour une extension de contrat va prochainement prendre effet. Et pour cause, le génie italien est arrivé au Camp des Loges ce lundi.

PSG Mercato : Marco Verratti arrive à Paris pour signer son nouveau contrat

Alors que le Paris SG faisait sa rentrée il y a quelques jours sur les terrains du centre Ooredoo, plusieurs joueurs manquaient à l’appel. En plus des nombreux Mondialistes, les Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ont décalé leur retour dans la capitale après avoir disputé deux rencontres amicales avec la Squadra Azzurra, contre l’Albanie et l’Autriche, mi-novembre. Une arrivée en terre parisienne pour le Petit Hibou qui devrait annoncer sous peu l’officialisation de sa prolongation de contrat. Initialement lié au PSG jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain de 30 ans va étendre son aventure deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026, moment où il soufflera ses 34 bougies.

Intouchable de l’équipe de Christophe Galtier, Marco Verratti avait vu sa direction rejeter plusieurs offres XXL de grands clubs européens qui souhaitaient s’attacher ses services l'été dernier. Arrivé dans l'ombre de grandes signatures lors de l'été 2012 (Ibrahimovic, Silva) à seulement 19 ans, l’enfant de Pescara enchaîne cette saison sa dixième pige dans la capitale et compte bien s’inscrire dans la durée chez les Rouge et Bleu. Après Verratti, le Paris Saint-Germain cherchera à finaliser les prolongations de Marquinhos, Sergio Ramos mais surtout Lionel Messi, dont le bail se termine en juin prochain.