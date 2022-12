Equipe de France : Deux cadres des Bleus absents de l'entraînement !

Publié par Enzo Vidy le 12 décembre 2022 à 16:53

À deux jours d'une demi-finale de Coupe du monde face au Maroc, deux cadres de l'Equipe de France étaient absents de l'entraînement ce lundi.

Premier petit bémol depuis la folle soirée de samedi soir et la qualification acquise face à l'Angleterre (2-1). Lors de la séance d'entraînement qui s'est tenue ce lundi soir au complexe du stade Jassim Bin Hamad, deux absences étaient à signaler d'après L'Équipe. La première concerne le milieu de terrain madrilène Aurélien Tchouaméni. Victime d'une béquille à un mollet contre les Anglais, l'ancien joueur de Monaco est resté en soins.

L'autre absence concerne le défenseur central bavarois, Dayot Upamecano, qui est touché par un mal de gorge et qui n'a pas pris part à l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Toutefois, le média précise qu'il n'y a pas de réelles inquiétudes à avoir concernant la présence des deux joueurs mercredi soir face au Maroc.

Equipe de France : Raphaël Varane lance un message avant le Maroc

Présent devant la presse à deux jours du match face au Maroc, Raphaël Varane a été interrogé sur l'adversaire de l'Equipe de France dans deux jours. Le défenseur des Bleus a repondu avec fermeté, en adressant un message à ses coéquipiers : "Si le Maroc est là, ce n'est pas par hasard. À nous, les joueurs d'expérience, de préparer les autres à la bataille. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Une place en finale se mérite. On est dans la compétition. On se focalise sur les objectifs mais on a conscience de réaliser quelque chose de grand."

Le champion du monde 2018 le sait, le défi sera extrêmement difficile mercredi prochain, et les Bleus devront tout donner pour espérer accrocher une place en finale, et conserver l'espoir de garder son titre de 2018. Pour rappel, la dernière équipe à avoir remporté deux fois de suite la Coupe du monde était le Brésil en 1958 et 1962.