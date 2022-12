OM : Gignac tacle Paris et clame son amour pour Marseille

Publié par Thomas le 13 décembre 2022 à 09:35

Figure de l' OM, l'attaquant André-Pierre Gignac a livré une interview cette semaine où il se moque gentiment de son rival de toujours, le PSG.

Très discret depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2015, André-Pierre Gignac reste toujours ancré dans l’esprit des supporters phocéens, pour son caractère bien trempé mais aussi et surtout son attachement au club. Véritable star de l’autre côté de l’Atlantique, où il enchaîne une 7e saison sous les couleurs des Tigres UANL, l’attaquant tricolore s’est confié cette semaine au micro de Fox Sports, où il a été interrogé sur l’ OM mais également le PSG. On le sait, le natif de Martigues ne porte pas l’écurie francilienne dans son cœur et l’a rappelé encore une fois lorsque le journaliste mexicain lui demande la différence entre Paris et Marseille.

« Nous n'avons pas autant d'argent que Paris. La philosophie de l'OM, c'est la passion. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Ligue des Champions. Le PSG, avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la LDC et on ne lui donne pas », évoque Gignac avant d’enchaîner. « Après si tu termines deuxième du championnat de France, c’est comme si tu étais champion. Au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme Hakimi et Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser en France avec eux ».

OM : Quand Gignac félicitait Giroud pour son record en Equipe de France

Très attaché à l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac est également un fervent supporter des Bleus, avec qui il avait récemment participé aux Jeux Olympiques. Le joueur de 37 ans suit comme beaucoup de Français les performances de la bande à Deschamps lors du Mondial et n’a pas manqué de féliciter son ancien coéquipier, Olivier Giroud, après son doublé face à la Pologne.

« J’étais à table, il était tard, et je reçois un appel en Face Time. J’ai vu que c’était Dédé (Gignac), j’ai donc décroché. Je voulais voir sa bonne tête qui me manque. Ça me rappelle nos souvenirs à l’Euro 2016, qu’on a passé ensemble. Dédé, c’est un pote et quelqu’un que j’estime beaucoup. On est toujours en contact et il a tenu à me féliciter en direct », confiait il y a quelques jours le désormais meilleur buteur de l’Equipe de France.