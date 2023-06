Avec le départ à venir Elye Wahi, le Montpellier HSC a fait du renforcement de son secteur offensif une priorité pour cet été. Laurent Nicollin vise ainsi une grosse signature.

Elye Wahi a disputé son dernier match sous les couleurs du Montpellier HSC samedi soir lors de la victoire contre le Stade de Reims (3-1). Au terme de la rencontre marquant la fin du championnat en Ligue 1, l’attaquant international français de 20 ans a fait ses adieux au club et aux supporters héraultais.

« Ce soir, c’était un match spécial pour moi. On repart avec les 3 points et c’est l’essentiel. J’ai fait une très grosse saison avec Montpellier, je suis très heureux et très fier d’avoir marqué ces 19 buts. Comme on a pu le voir, je suis très ému et j’espère que tout le monde est content de moi (...) À jamais Pailladins », a écrit l’avant-centre de 20 ans sur sa page Twitter. Désormais, les dirigeants montpelliérains sont à la recherche de renforts offensifs et Laurent Nicollin aurait envie de frapper un très gros coup cet été.

Mercato : Florian Thauvin discute avec Montpellier

Moins en vue depuis son départ de l’Olympique de Marseille à l’été 2021, Florian Thauvin pourrait faire son retour en Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Après un passage compliqué aux Tigres de Monterrey aux côtés d’André-Pierre Gignac, au Mexique, l’attaquant de 30 ans ne parvient pas égalant à s'épanouir en Serie A, à Udinese, où il est arrivé en janvier passé.

Alors qu’il envisage de venir se relancer en France, le champion du monde 2018 serait en négociations avec Laurent Nicollin pour une signature en faveur de Montpellier cet été, après l’échec de la tentative de l’hiver dernier. Les discussions seraient bien avancées entre les deux parties. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club italien, Florian Thauvin pourrait notamment casser son contrat afin d’éviter à Montpellier d'avoir à verser une indemnité de transfert. Mais la priorité du club héraultais reste dans l'immédiat la signature d’un attaquant axial capable de remplacer Elye Wahi.