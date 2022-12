PSG : Après le Mondial du Brésil, Neymar reçoit une grande nouvelle

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2022 à 15:05

En pleine déprime après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’attaquant du PSG, Neymar, vient de recevoir sa première bonne nouvelle.

Quelques jours après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde par la Croatie, Neymar attendait ce mardi le verdict de la justice espagnole dans l'affaire de son transfert de Santos au FC Barcelone à l’été 2013. Et celui-ci vient de tomber. En procès pour des faits de corruption et de fraude, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a été relaxé par le tribunal de Barcelone, ce mardi, au même titre que ses parents ainsi que Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, les anciens présidents du FC Barcelone impliqués dans ce transfert. Le tribunal de commerce de Barcelone a ainsi considéré que ni Neymar ni les anciens présidents barcelonais n’ont œuvré pour gonfler le prix du transfert de Neymar. Mais cette décision ne constitue pas une véritable surprise pour le clan Neymar.

PSG : La justice avait déjà blanchi Neymar

Poursuivi par la société qui détenait ses droits à l’époque, Neymar a été relaxé ce mardi par le tribunal dans l’affaire de fraude et de corruption datant de son transfert de Santos au FC Barcelone. Le Procureur a prononcé un abandon de toutes les charges à l’encontre de la star du Paris Saint-Germain et de tous les autres mis en cause. Après le verdict, le quotidien madrilène AS a rappelé que cette relaxe prononcée en faveur de Neymar n’est pas une surprise puisque le parquet représenté par Luis Garcia Canton avait déjà retiré au cours du procès toutes les demandes d’emprisonnement et d’amendes contre le partenaire de Kylian Mbappé. Selon le procureur, aucun indice ne prouve la culpabilité du protégé de Christophe Galtier ainsi que de son entourage. Lors du procès, Ney avait affirmé ne pas « se souvenir » d’avoir pris part aux négociations de l’accord d’exclusivité de 2011, en déclarant avoir suivi le choix de son père en signant ce que son agent voulait lui faire signer.