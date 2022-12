PSG Mercato : Luis Campos proche de signer un grand défenseur

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2022 à 17:05

À la recherche d’un défenseur central de classe mondiale pour le PSG, Luis Campos serait sur le point de conclure avec un monstre à ce poste.

Si le dossier Lionel Messi semble désormais en bonne voie, l’avenir de la star argentine n’est pas la seule préoccupation actuelle de la direction du Paris Saint-Germain. Luis Campos aimerait également voir certains cadres comme Sergio Ramos parapher un nouveau bail lors du mercato hivernal. En fin de contrat le 30 juin prochain comme Messi, le défenseur central de 36 ans devrait lui aussi entamer des négociations avec les dirigeants parisiens pour fixer son avenir.

Ce mardi, Cadena SER révèle que le numéro 4 du PSG se plaît dans la capitale française et serait disposé à étendre son aventure en Ligue 1. D’ailleurs, Luis Campos avait déjà ouvert la porte à une prolongation de Ramos en déclarant sur RMC Sport : « Il continue à être performant, donc pourquoi ne pas continuer. » Une bonne nouvelle pour le Paris SG, qui retrouve Ramos à son meilleur niveau.

PSG Mercato : Sergio Ramos adulé par le nouveau sélectionneur de l’Espagne

Débarrassé de ses pépins physiques, qui ont sérieusement gêné sa première saison au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a retrouvé son niveau. Auteur d'un but et une passe décisive en 20 matches, toutes compétitions confondues, l’ancien capitaine du Real Madrid fait partie des hommes de base de Christophe Galtier. Avant la Coupe du monde, Carlo Ancelotti a reconnu que « Sergio Ramos a une grande expérience et une grande qualité. Il est en forme physiquement et pour moi, il doit absolument être sélectionné pour la Coupe du monde. Il reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde ».

Mais Luis Enrique en a décidé autrement et Ramos n’a pas été convoqué avec la Roja pour le Mondial au Qatar. Éliminée en phase de poules, l’Espagne a nommé Luis de la Fuente sur le banc de la sélection. Interrogé sur un potentiel retour de Sergio Ramos en sélection, le nouveau sélectionneur espagnol a annoncé la couleur. Contrairement à son prédécesseur, Luis de la Fuente ne compte pas se passer des services du meilleur défenseur central de tous les temps.

« Tous ceux qui sont sélectionnables ont les mêmes possibilités. On va commencer à travailler à partir de maintenant pour recueillir des informations sur tous quand ils joueront et qu’ils reprendront la compétition. Nous avons une idée, mais la porte n’est fermée pour personne. Au contraire, toutes les portes de la sélection sont ouvertes. Je ne vais pas entrer dans des polémiques au sujet de Ramos. Tous ceux qui sont sélectionnables peuvent être convoqués », a indiqué le technicien de 61 ans en conférence de presse. Avec Ramos, le PSG va donc continuer à bénéficier du renfort d’un monstre en défense.