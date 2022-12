PSG : Une excellente nouvelle tombe pour Sergio Ramos

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 11:32

Attristé de ne pas avoir fait le voyage au Qatar avec la sélection espagnole, le défenseur du PSG, Sergio Ramos, pourrait rapidement retrouver la Roja.

"Aujourd’hui plus que jamais, je suis fier de notre drapeau, fier de notre pays et de nos joueurs. L’Espagne ne perd pas elle apprend. L’Espagne tombe, trébuche mais se relève et reste de front. Nous reviendrons avec plus de force. Allez l’Espagne." Avec ce message de soutien publié dans la foulée de l’élimination de la Roja contre le Maroc, Sergio Ramos laissait entendre qu’il était encore bien accroché à la sélection espagnole, malgré sa non-convocation pour la Coupe du monde.

Il faut dire que sa déconvenue fut immense le 11 novembre dernier, lorsque Luis Enrique avait énoncé une liste de 26 joueurs sans le coéquipier de Kylian Mbappé et Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Après un exercice 2021/2022 en dents de scie marqué par de nombreuses blessures, le joueur de 36 ans était revenu en grande forme sous les couleurs du PSG, enchaînant les titularisations que ce soit dans le système à 3 axiaux ou même dans une charnière plus classique sous Christophe Galtier. Mais l’espoir ne serait pas perdu pour l’ancien capitaine du Real Madrid Football Club, qui pourrait rapidement retrouver l’équipe d’Espagne.

PSG : Sergio Ramos devrait réintégrer la Roja avec Luis de la Fuente

Le parcours en demi-teinte de l’Espagne lors de la Coupe du monde a poussé la fédération à revoir ses plans pour l’avenir. Si la rencontre face au Costa Rica a impressionné la presse internationale, la suite du Mondial s’est révélée plus chaotique pour les champions du monde 2010. La défaite contre le Maroc dès les 8es de finale a notamment provoqué le départ de Luis Enrique, remplacé dans la foulée par Luis de la Fuente, qui était jusqu’alors en charge de l’équipe espoir.

D’après le média Relevo, ce changement de sélectionneur devrait profiter à Sergio Ramos, champion de France 2022 qui entretient de très bonnes relations avec le nouveau technicien espagnol. Selon la source, le défenseur du Paris SG, vainqueur de 10 titres de champion de France et 14 fois la Coupe de France, n’avait pas été appelé par Enrique lors du Mondial pour une histoire de brassard. L’ancien coach du Barça ne voulait pas ôter à Sergio Busquets le rôle de capitaine pour l'ancien coéquipier de Leandro Paredes, prêté par le PSG à la Juventus FC.

Alors que plusieurs supporters se plaignaient d’une sorte de copinage entre Enrique et les joueurs du FC Barcelone en sélection (8 joueurs blaugranas ont été appelés par le coach), l’arrivée de Luis de la Fuente devrait ainsi redistribuer les cartes pour les futures convocations. En plus de Sergio Ramos, le nouveau sélectionneur espagnol pourrait rappeler Fabian Ruiz, lui aussi bien en jambes cette saison au club de football français.