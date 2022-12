Equipe de France : Deux cadres des Bleus incertains face au Maroc

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 16:55

À 24 heures d'une demi-finale de Coupe du monde face au Maroc, deux cadres de l'Equipe de France sont incertains pour cette rencontre.

Les vieux démons finissent toujours par ressurgir à un moment ou un autre, mais à ce stade de la compétition, c'est un véritable coup du sort pour Didier Deschamps et l'Equipe de France. Tous les deux malades, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano n'ont pas pris part à la séance collective de ce mardi d'après les dernières informations révélées par L'Équipe. Selon le média, les deux joueurs sont restés travailler en salle et demeurent incertains pour la rencontre de demain face au Maroc. Pour rappel, le défenseur central du Bayern Munich était déjà absent de la séance collective de lundi suite à un mal de gorge.

La bonne nouvelle concerne Aurélien Tchouaméni puisque ce dernier, lui aussi absent la veille à cause d'une béquille reçue au mollet, a fait son retour à l'entraînement ce mardi soir. Alors que le coup d'envoi approche à grands pas, Didier Deschamps va devoir envisager une option de secours au cas où Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ne pourraient pas tenir leur place demain soir.

Equipe de France : Fofana et Konaté titulaires ?

C'est désormais une probabilité assez importante que met en lumière L'Équipe. Si Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ne sont pas guéris, Didier Deschamps devrait logiquement faire confiance à Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté pour les remplacer demain soir. Titularisé face à la Tunisie lors de la défaite 1-0 le 30 novembre dernier, Youssouf Fofana avait vécu un véritable cauchemar dans le milieu de terrain Tricolore.

En ce qui concerne Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool était titulaire lors du premier match des Bleus dans cette Coupe du monde remportée 4-1 face à l'Australie. Associé à Upamecano lors de cette rencontre, Ibrahima Konaté s'était montré très solide en défense centrale. Reste à savoir ce que fera Didier Deschamps demain soir, en espérant que Rabiot et Upamecano soient aptes à disputer la rencontre capitale face au Maroc.