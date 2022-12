Stade Rennais : Genesio recadre l'un de ses joyaux au SRFC

Publié par Thomas le 14 décembre 2022 à 09:44

En stage au Portugal, Bruno Genesio est revenu sur la première partie de saison du Stade Rennais, profitant notamment de l'occasion pour réprimander l'un de ses cracks.

Sur une série folle de 17 matches sans défaite, le SRFC compte poursuivre sa belle dynamique après la Coupe du Monde et a, pour se faire, organisé 3 rencontres amicales durant la trêve. Si la plupart des Mondialistes manquent toujours à l’appel, Bruno Genesio a pu convoquer un groupe de 25 joueurs pour une tournée au Portugal, où figurent notamment les blessés de longue date, Baptiste Santamaria et Warmed Omari. L’occasion pour l’entraîneur breton de passer en revue son effectif, mais également faire un bilan de la première partie de saison du Stade Rennais.

Si Genesio se dit satisfait des performances de ses hommes, il garde néanmoins un goût amer du parcours en Ligue Europa. Sans avoir perdu un match, le SRFC n’est pas parvenu à accrocher la 1ère place. En cause notamment, un nul contrariant contre le Fenerbahçe fin octobre alors que les Rouge et Noir menaient 3-0. " La première place de Ligue Europa. Sur les deux confrontations face à Fenerbahçe, on a été meilleurs. On a manqué d’expérience sur le match aller et peut-être aussi sur le match retour. On doit progresser, parce qu’à ce niveau-là, ça ne pardonne pas ", a-t-il confié à Ouest France cette semaine. Si l’équipe rennaise avait été critiquée après cette contreperformance, un joueur en particulier avait été pointé du doigt, le Ghanéen Kamaldeen Sulemana.

Stade Rennais : Genesio recadre Kamaldeen Sulemana

Auteur d’une perte de balle grossière qui avait coûté l’égalisation turque en fin de rencontre, l’attaquant de 20 ans avait créé la colère de son entraîneur, qui avait décidé par la suite de ne plus l’utiliser jusqu’à la trêve internationale. Si Genesio explique que cela ne relève pas d’une " sanction ", le coach rennais reproche toutefois à son joueur de manquer de discernement, et ne pas " comprendre qu’il y a des choses que l’on peut faire et d’autres que l’on doit éviter de faire ".

Au micro de Nicolas Mangeard, le technicien rennais développe son analyse. " À partir du moment où je dis les choses une fois ou deux fois, il faut que les joueurs comprennent vite, parce qu’on est dans le très haut niveau. On doit accorder l’erreur, c’est normal, le jeu demande des erreurs. Mais ce qui est important, c’est d’apprendre de ses erreurs. Et d’apprendre vite. Ce n’est pas une sanction, il n’est pas mis à l’écart. Il le sait. Il a des qualités de vitesse et de dribble extraordinaires, mais il y a des zones dans lesquelles il doit exprimer ses qualités. Et dans d’autres zones, il doit avoir un peu plus de discernement. "