Hyères-OM : La FFF rend sa décision finale, un forfait en vue !

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2022 à 18:32

La FFF a rendu son verdict concernant le lieu du match entre l’ OM et Hyères. Et cette décision ne devrait pas plaire à Mourad Boudjellal.

Le 7 janvier prochain, l’Olympique de Marseille affrontera le club d’Hyères (N2) dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Et alors que cette rencontre devrait initialement se jouer à Toulon, la Fédération Française de Football (FFF) craint de possibles affrontements entre les Marseillais et Toulonnais. Raison pour laquelle l’instance a décidé de délocaliser la rencontre sur un terrain qui restait à définir. Et après plusieurs jours de réflexion, la FFF a finalement déterminé le lieu de la rencontre.

Hyères-OM : La FFF délocalise le match au stade Francis Turcan

Selon les dernières informations dévoilées par La Provence, l’instance française de football a décidé que le match Hyères-OM se déroulera au stade Francis Turcan de Martigues. L’énorme coup de gueule de Mourad Boudjellal n’a donc pas été suffisant pour modifier le verdict de l’instance. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction de l’ancien patron du Racing Club Toulonnais.

Pour rappel, le président du club de National 2, Mourad Boudjellal, était récemment revenu sur cette affaire, tout en évoquant la possibilité de déclarer forfait si ce match ne se jouait pas dans le Var ou au stade Vélodrome. « Si on ne nous l'autorise pas, on déclarera forfait », avait-il indiqué, prêt à assumer toutes les conséquences. Le président de Hyères mettra-t-il ses menaces à exécution ? En cas de forfait de la part des pensionnaires de National, ce serait une véritable désillusion pour les joueurs amateurs. Par contre, l’ OM se qualifierait directement pour le tour suivant de la compétition sans avoir joué. Cette hypothèse n’est pas à exclure au vu des récents propos de Mourad Boudjellal. Sa réaction est très attendue par les supporters.