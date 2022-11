Vente OM : Des langues se lâchent sur le rachat de l'Olympique de Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2022 à 12:09

Dans un long entretien accordé au journal Le Phocéen, l'ancien président du RCT, Mourad Boudjellal, est revenu sur le rachat manqué de l’ OM à l’été 2020.

L’hypothèse d’une future vente de l’ OM court depuis plusieurs années. Ce long feuilleton à multiples rebondissements a surtout débuté à l’été 2020 avec la tentative de rachat du club marseillais par le duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Les hommes d’affaires semblaient très proches de reprendre les commandes de l’OM des mains du milliardaire américain Frank McCourt. Des négociations entre les différentes parties se sont poursuivies durant plusieurs semaines avant de se solder par un échec.

Vente OM : Mourad Boudjellal passe aux aveux

Deux ans après ces évènements, Mourad Boudjellal s’est confié sur cette tentative manquée du rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien président du Racing Club Toulonnais a reconnu s’être fait « berner » par l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, car dans le fond, il n’a pas les moyens nécessaires pour s’offrir le club phocéen. « Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, je n’en ai pas les moyens. C’était Monsieur Ajroudi. C’est un clin d’œil, mais pour moi, c’est du passé et surtout qu’aujourd’hui Longoria fait plutôt du bon boulot », a-t-il déclaré.

Cette tentative de rachat de l’ OM n’ayant pas abouti, Mourad Boudjellal a finalement investi dans le club de Hyères, en National 2. Et si cette affaire n’est plus que de « l’histoire ancienne » pour lui, l’ancien président du RCT va une nouvelle fois croiser le chemin de l’Olympique de Marseille. Son club affrontera l’ OM dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Cette double confrontation sera un évènement unique et magique pour l’actuel président du Hyères. « C’est magique parce que l’OM, c’est un club mythique. J’ai été élevé et j’ai adoré l’OM de Bernard Tapie. Et puis j’ai été élevé avec l’OM de Carnus et Skoblar et Magnusson donc ça me paraissait incroyable de jouer ce vrai OM. C’est magique, c’est la magie de la coupe de France », a-t-il expliqué.