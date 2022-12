OM : Coupe de France, Marseille en 16e de finale sans jouer ?

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 22:17

Alors que l'OM jouera son 32e de finale face à Hyères, la FFF refuse de jouer ce match à Toulon, et le président du club de N2 menace de déclarer forfait.

C'est une affaire qui commence à faire beaucoup de bruit au sein de la Fédération Française de Football (FFF). Pour le 32e de finale de la Coupe de France, l' OM sera opposé au club d'Hyères, pensionnaire de National 2. Alors que ce match devait normalement se jouer à Toulon, la FFF craint de possibles affrontements entre Toulonnais et Marseillais, et ne souhaite pas localiser le match là-bas.

Une décision qu'on ne comprend absolument pas du côté des dirigeants d'Hyères. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas la localisation exacte pour cette rencontre très attendue par les joueurs amateurs du club de National 2. Malgré une probabilité assez élevée de voir le Stade Vélodrome accueillir cette rencontre, rien n'est encore acté, et le président du club d'Hyères s'est exprimé ce mercredi en conférence de presse.

Hyères-OM : Mourad Boudjellal monte au créneau

À un mois tout pile de cette rencontre de Coupe de France, le flou reste total concernant l'endroit où se déroulera la rencontre. Face à la presse ce mercredi, le président du club de National 2, Mourad Boudjellal, est revenu sur cette affaire assez lunaire, et a évoqué la possibilité de déclarer forfait si ce match ne se jouait pas au Stade Vélodrome.

"Ce match se tiendra dans le Var, au pire au Vélodrome, mais pas ailleurs. Si on ne nous l'autorise pas, on déclarera forfait et nous assumerons toutes les conséquences." La Fédération Française de Football devrait rapidement donner une décision, en espérant qu'elle aille dans le sens de ce que demande Mourad Boudjellal. En cas de forfait de la part du club d'Hyères, ce serait une véritable désillusion pour les joueurs amateurs du club, qui sont quasiment tous fans de l' OM.