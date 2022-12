Coupe du Monde : Argentine, Luka Modric rend honneur à Lionel Messi

Publié par Jules le 14 décembre 2022 à 14:30

Tandis que l'Argentine a remporté sa demi-finale contre la Croatie hier soir, Luka Modric a tenu à rendre hommage à Lionel Messi après ce match.

Hier soir, l'Argentine de Lionel Messi affrontait la Croatie de Luka Modric. Une rencontre opposant deux légendes du football qui arrivent à la fin de leur carrière. Si le milieu de terrain du Real Madrid est passé à côté d'une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, l'Argentin s'offre la possibilité de remporter le précieux trophée pour la première fois de sa carrière, après une finale perdue contre l'Allemagne en 2014.

Après le match, alors que la Croatie a eu du mal à digérer la défaite contre la bande à Lionel Messi, Luka Modric s'est montré très classe à l'égard de l'attaquant argentin. "J'espère que Messi remportera cette Coupe du monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire et il le mérite", affirme le milieu de terrain croate. Une belle déclaration qui montre, une nouvelle fois, l'importance qu'a pu avoir la Pulga dans l'histoire de son sport durant les deux dernières décennies.

Coupe du monde : Le dernier match de Lionel Messi au Mondial avec l'Argentine

À 35 ans, cette opportunité de remporter la Coupe du monde est probablement la dernière pour le capitaine de l'Argentine, comme l'a lui-même avoué Lionel Messi, interrogé à ce sujet après la qualification de l'Albiceleste en finale du Mondial 2022. "Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible, regrette l'attaquant du PSG. Et finir comme ça, c'est le mieux."

Pour le moment, l'Argentine ne sait pas encore qui sera son adversaire durant la finale qui se tiendra dimanche. Ils auront leur réponse ce soir, après le match opposant la France au Maroc. Quel que soit l'adversaire, les partenaires de Lionel Messi auront envie de se dépasser pour offrir au septuple Ballon d'Or l'un des seuls trophées qui lui manque.