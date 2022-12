Equipe de France : Karim Benzema fera son retour en cas de finale

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 15:15

Forfait avec l'Equipe de France juste avant le début du Mondial à cause d'une blessure à la cuisse, Karim Benzema fera son retour en cas de finale.

Ce mercredi soir, l'Equipe de France joue une place en finale de Coupe du monde. Après avoir sorti l'Angleterre samedi dernier, les hommes de Didier Deschamps vont devoir faire face au mur marocain, quasiment infranchissable depuis le début de la compétition. Depuis le début du tournoi, le Maroc n'a encaissé qu'un seul but et a éliminé successivement l'Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Le défi s'annonce extrêmement difficile pour les Bleus, qui vont devoir trouver la solution pour battre un Yassine Bounou infranchissable, et rejoindre l'Argentine de Lionel Messi qui a validé son billet pour la finale mardi soir en battant la Croatie 3-0. Le perdant de cette deuxième demi-finale affrontera les Croates samedi après-midi pour s'adjuger la médaille de bronze et finir troisième de la compétition.

Equipe de France : Karim Benzema assistera à la potentielle finale des Bleus

Si l'on en croit les informations publiées par le média espagnol, Mundo Deportivo, Karim Benzema aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour aller soutenir ses coéquipiers Tricolores en cas de qualification en finale. Malgré son forfait avant le début de la Coupe du monde, l'attaquant madrilène sera tout de même champion du monde si l'Equipe de France remporte le trophée, car son absence n'a pas été palliée par l'arrivée d'un autre joueur.

Un choix certainement réfléchi avec précision et malice de la part de Didier Deschamps. L'année pourrait donc être très belle pour l'ancien lyonnais, qui pourrait remporter le Mondial, quelques semaines après avoir gagné le Ballon d'Or. Reste à savoir si ses coéquipiers en sélection seront capables de se qualifier ce soir, et de briser le rêve de Lionel Messi dimanche prochain face à l'Argentine.