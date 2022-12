PSG Mercato : C'est acté pour le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 18:45

Toujours libre depuis la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo, annoncé un temps au PSG, a enfin trouvé son nouveau club.

Après l'élimination du Portugal à la Coupe du monde le week-end dernier, l'heure est venue de savoir où jouera le quintuple Ballon d'Or dans les prochaines semaines. Si de nombreuses rumeurs faisaient état d'un intérêt du Paris SG pour s'attacher les services de la star portugaise, Nasser Al-Khelaïfi avait rapidement démenti l'information la semaine dernière au micro de Sky Sports. "Avec les trois joueurs que nous avons devant, c’est très difficile. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable."

Néanmoins, malgré les déclarations du président parisien, certains supporters du PSG continuaient à rêver d'une association Ronaldo-Messi dans le onze titulaire du Paris Saint-Germain. Finalement, ce rêve ne se réalisera pas pour les amoureux du club de la capitale, car c'est du côté de l'Arabie saoudite que CR7 va continuer à jouer au football.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo jouera à Al-Nassr

Si l'on en croit les toutes dernières informations publiées par Marca, Cristiano Ronaldo devrait s'engager avec le club d'Al-Nassr en Arabie saoudite. En effet, le média espagnol précise que le quintuple Ballon d'Or s'est engagé pour deux saisons et demie avec le club saoudien, et affirme que CR7 a rompu son contrat avec Manchester United deux jours avant la Coupe du monde, dans le but de pouvoir entamer les négociations avec les dirigeants d'Arabie saoudite.

Actuellement à Madrid où il a décidé de retourner vivre pendant quelque temps, Cristiano Ronaldo était présent au centre d'entraînement du Real Madrid cet après-midi. Sa présence n'est pas un hasard puisque le capitaine du portugal souhaiterait travailler dur jusqu'au 1er janvier, avant de prendre la direction du club d'Al-Nassr. CR7 touchera un montant d'environ 200 millions d'euros par saison, ce qui fera de lui le sportif le mieux payé de la planète.