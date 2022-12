ASSE : Saint-Etienne s'incline face à Ajaccio, la réaction de Batlles

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2022 à 00:45

L’ ASSE a enregistré sa première défaite en trois matchs amicaux, ce mercredi, face à Ajaccio (1-0). Laurent Batlles note quand même des points positifs.

L’ ASSE s’est inclinée à Mallemort (Bouches-du-Rhône), lors du match amical contre l’AC Ajaccio, club de Ligue 1. Le but de la victoire du club corse sur l’AS Saint-Étienne a été inscrit par sa recrue estivale Youcef Belaïli, sur penalty. Un penalty provoqué et transformé par l’attaquant algérien à l’heure de jeu (1-0, 60e). Dans sa réaction à l’issue de la rencontre, Laurent Batlles a estimé qu’un nul aurait été plus équitable, vu la physionomie du match. Cette défaite est la première de l’ ASSE pendant la préparation estivale. Précédemment les Verts avaient gagné deux matchs amicaux, respectivement contre Goal FC (3-0) le 18 novembre, puis Grenoble Foot (3-1) le 9 décembre. Les Stéphanois disputeront un dernier match test contre l’ES Troyes AC, samedi, à Besançon (16h), avant la reprise du championnat, le 16 décembre, face au FC Annecy en Haute-Savoie.

ASSE-Ajaccio (0-1) : Laurent Batlles satisfait du secteur défensif

Malgré la défaite de l’ ASSE dans la confrontation avec l’ACA, Laurent Batlles a noté quelques satisfactions, sur l’ensemble du match. « J’ai trouvé qu’on avait fait de bonnes choses, notamment en première période. C’était un peu plus compliqué en deuxième, avec un milieu de terrain moins fourni », a commenté le coach des Verts. « Sur l’ensemble, je pense que le match nul aurait été mérité. C’est difficile de perdre sur ce penalty, car on a plutôt bien défendu sur l’ensemble de la rencontre. On a été relativement costaud. Le secteur défensif, avec un système un peu différent, a montré des choses intéressantes. J’avais décidé de faire deux équipes aujourd’hui. Il était important de donner du temps de jeu à tout le monde. On a un match contre Troyes dans quelques jours. On y va en configuration championnat », a analysé Laurent Batlles.

Les équipes de l’ ASSE contre l’AC Ajaccio :

Première période : Fall - Namri, Briançon, Nadé, Ghoulam - Bouchouari, Moueffek, Chambost - Pintor, Wadji, Abd. Sidibé.

Deuxième période : Dreyer - Owusu, Giraudon, Sow, Pétrot - L. Mouton, Gauthier, Lobry - Cafaro, Krasso, Saban.