OM Mercato : L’AS Rome fixe le prix pour le transfert de Rick Karsdorp

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2022 à 11:03

Cible de l’ OM depuis plusieurs semaines, Rick Karsdorp a été placé sur la liste des transferts par l'AS Rome. Le club romain a même fixé son prix.

L'avenir de Rick Karsdorp semble s'écrire toujours un peu plus loin de l’Italie. En manque de temps de jeu à l’AS Rome, l’international néerlandais, non sectionné pour la Coupe du monde au Qatar, devrait être vendu dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Et pour cause, le latéral droit de 27 ans ne s’entend plus avec son entraîneur José Mourinho, qui ne lui fait pas confiance.

La preuve, depuis l’entame de la saison, Rick Karsdorp doit se contenter d’un très faible temps de jeu sous le maillot romain. Il n’a disputé que 9 rencontres de Serie A cette saison pour 7 titularisations. Relégué au rang de remplaçant, le piston droit est désormais en perte de confiance et est poussé vers la sortie par son entraîneur qui souhaite de séparer de lui dès cet hiver. Pour la Louve, il s’agira donc de le vendre en plein milieu de saison. Ainsi, plusieurs grosses écuries européennes scrutent attentivement la situation de Rick Karsdorp à la Roma.

OM Mercato : C'est 15 millions d'euros pour Rick Karsdorp

En quête d’un nouveau latéral droit capable de concurrence Jonathan Clauss, l’ OM aurait des vues sur lui. L’OL, le LOSC et la Juventus se seraient aussi immiscés dans ce dossier. Mais c’est bien l’Olympique de Marseille qui semble tenir la corde pour sa signature. Les discussions entre les deux écuries se poursuivraient afin de trouver un terrain d’entente pour sa signature. Toutefois, pour boucler la signature de Rick Karsdorp, l’ OM devra mettre la main à la signature. Car l’AS Rome a fixé un prix de vente pour son défenseur.

Selon les dernières informations de TMW, les dirigeants italiens réclameraient un montant compris entre 12 et 15 millions d’euros pour le transfert de son numéro 2. Cette somme semble plus ou moins accessible pour ses différents prétendants. Par ailleurs, ce transfert requiert aussi une autre condition. La Roma attendrait d’abord de trouver un remplaçant à son latéral droit néerlandais avant de le laisser partir. En attendant, d’autres écuries, telles que Fulham et le Torino, s’invitent aussi dans la bataille pour la signature du joueur de 27 ans.