Angers SCO Mercato : Une pépite du SCO convoitée par Arsenal

Publié par Enzo Vidy le 15 décembre 2022 à 15:20

Auteur de performances exceptionnelles en Coupe du monde avec le Maroc, un milieu de terrain d'Angers SCO est convoité par Arsenal.

Depuis quelques jours, l'Europe entière s'affole pour les deux joueurs marocains du SCO d'Angers, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi. Demi-finalistes de la Coupe du monde avec le Maroc, les deux angevins ont régalé sur les derniers matches des Lions de l'Atlas, et ont grandement contribué à l'incroyable parcours des hommes de Walid Regragui. Malheureusement pour eux, l'aventure s'est stoppée aux portes de la finale mercredi soir. Opposés à l'Equipe de France, les Marocains n'ont pas démérité et se sont créés de nombreuses occasions.

Mais comme bien souvent, le réalisme des Bleus a fait la différence, et le Maroc, qui disputera la petite finale face à la Croatie samedi, s'est finalement incliné 2-0. Néanmoins, Azzedine Ounahi s'est encore fait remarquer hier soir. Juste techniquement et capable de se projeter vers l'avant, le milieu du SCO était la plaque tournante de cette équipe marocaine. Ces récentes prestations ne sont pas passées inaperçues, et après Leicester, un autre club de Premier League aurait jeté son dévolu sur Azzedine Ounahi.

Angers SCO Mercato : Arsenal entre dans la danse pour Azzedine Ounahi

Si l'on en croit les informations de l'ancien joueur d'Arsenal, Ray Parlour, les dirigeants des Gunners seraient intéressés par Azzedine Ounahi et pourraient rapidement prendre des renseignements auprès du SCO d'Angers pour le milieu de terrain marocain. Néanmoins, la concurrence est féroce sur ce dossier, puisque Leicester, West Ham et Newcastle sont également prêts à dégainer pour s'attacher les services du jeune joueur de 22 ans.

En Ligue 1, Pablo Longoria est, lui aussi, sur le coup pour tenter d'attirer Azzedine Ounahi à l'Olympique de Marseille. S'il est encore difficile de savoir où le milieu angevin jouera dans les prochaines semaines, il est quasiment certain que le SCO d'Angers aura bien du mal à conserver son petit prodige cet hiver.