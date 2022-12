FC Nantes Mercato : Kombouaré lâche la tendance pour l'hiver

Publié par Ange A. le 16 décembre 2022 à 02:03

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré s’est livré sur le mercato d’hiver du FC Nantes au moment où les Canaris joueront le maintien.

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes connaît une première partie de saison difficile. Le FCN ne pointe qu’à la 15e place en Ligue 1 Uber Eats. Malgré sa mauvaise passe en championnat, le club de Loire-Atlantique réalise un bon parcours en Ligue Europa. Pour son retour en Coupe d’Europe, Nantes a accroché les barrages de la C3. Les Canaris seront opposés à la Juventus de Turin, reversée en Ligue Europa après sa campagne décevante en Ligue des champions. Face à un coriace adversaire comme les Bianconeri, il est attendu que le club de l’Erdre renforce ses rangs. Coach du FCN, Antoine Kombouaré s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

FC Nantes Mercato : Kombouaré lâche un indice pour l’hiver

Le technicien kanak est loin d’être emballé par la venue de nouveaux renforts cet hiver. Après son sacre en Coupe de France, l’entraîneur du FC Nantes s’attendait surtout à des recrues cet été pour préparer le retour en Coupe d’Europe. Avec les Blas, Simon et Lafont restés à quai, Antoine Kombouaré a enregistré quelques satisfactions. Seules cinq recrues ont signé à Nantes cet été malgré les exigences du coach des Canaris. Le technicien nantais semble vouloir miser sur cette continuité pour la deuxième moitié de saison. Il avait d’ailleurs déjà confié qu’outre un bon parcours en Ligue Europa, l’objectif de Nantes cette saison sera le maintien.

« On travaille sur le mercato. Mais j’ai pour coutume de me concentrer sur mon effectif présent. Par expérience, les mercatos d’hiver ne sont pas forcément une réussite », a assuré le Kanak devant la presse. En attendant de voir ce que réserve leur mercato, les Jaune et vert vont signer leur retour à la compétition face à Troyes le 28 décembre pour le compte de la 16e journée du championnat.