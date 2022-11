FC Nantes : Kombouaré dévoile son nouvel objectif avec le FCN

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 22:31

Antoine Kombouaré a dressé un bilan du FC Nantes à mi-parcours après le nul contre Ajaccio. L’occasion de revoir les ambitions du FCN.

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes est loin de jouer une place européenne cette année. Au terme de la 15e journée marquant l’interruption du championnat pour le Mondial, le FCN n’est que 15e avec le même nombre de points que l’AJ Auxerre, le premier relégable. Dimanche, les Canaris ont arraché le nul à La Beaujoire face à l’AC Ajaccio (2-2), un autre candidat au maintien cette saison. Menés 2 buts à zéro, les hommes d’Antoine Kombouaré sont revenus au score grâce à Ludovic Blas et Moses Simon. Bien que satisfait de l’état d’esprit affiché par ses poulains contre le promu corse, le technicien kanak est loin d’être ravi par leur début de saison. Après la rencontre, il a dressé un premier bilan de la campagne en cours.

FC Nantes : Kombouaré revoit ses ambitions avec les Canaris

Antoine Kombouaré a notamment dévoilé le grand objectif du FC Nantes cette saison. Bien qu’encore engagé en Coupe d’Europe, le club des bords de l’Erdre est mal en point en championnat. Raison pour laquelle son entraîneur estime que le FCN ne jouera que le maintien dans l’élite cette saison. « Aujourd’hui on a 13 points, c’est catastrophique. J’ai honte. En deuxième partie de saison, on n’aura plus d’excuse. L’objectif aujourd’hui, c’est le maintien. Il ne faut pas se voir trop beau », a indiqué le coach des Canaris cité par L’Équipe.

Arrivé sur le banc de Nantes en février 2021, Antoine Kombouaré est déjà parvenu à relever ce défi. Il avait néanmoins fallu passer par les barrages pour voir les Jaune et vert assurer leur maintien. Reste maintenant à savoir comment le technicien kanak va s’en tirer, surtout qu’il devra composer avec les barrages de la Ligue Europa en deuxième partie de saison.