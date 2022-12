FC Barcelone : Menace signalée pour la succession de Busquets

Publié par Ange A. le 16 décembre 2022 à 04:33

Le FC Barcelone doit recruter un milieu pour compenser le départ de Sergio Busquets. Mais le Barça semble largué sur une piste argentine.

Après Gérard Piqué parti à la retraite en cours de saison, le FC Barcelone s’apprête à perdre un autre enfant du club. En fin de contrat au Barça, Sergio Busquets ne devrait pas renouveler son bail avec son club formateur. Le milieu de terrain devrait donc quitter le Barça en tant que joueur libre au terme de la saison. Un départ de Busquets vers l’Inter Miami de David Beckham est notamment évoqué. Du côté de la direction des Blaugranas, la succession du capitaine de La Roja se prépare déjà. Les dirigeants catalans lorgneraient du côté de l’Argentine pour renforcer leur entrejeu. Sport dévoile en effet un intérêt du Barça pour Alan Varela. Âgé de 21 ans, il évolue à Boca Juniors.

FC Barcelone Mercato : Le Barça déjà largué pour Varela

Formé à Boca, Alan Varela est encore sous contrat jusqu’en décembre 2026. Il est l’un cadre du Xeneize avec 42 apparitions pour un but et deux passes cette saison. Ses performances ne laisseraient donc pas le FC Barcelone indifférent. Raison pour laquelle les Blaugranas envisagent de le recruter pour assurer la succession de Busquets. Intéressé par le crack argentin, le Barça devra néanmoins trouver de sérieux arguments pour l’enrôler. Le quotidien catalan indique en effet que deux autres prétendants européens mènent la danse dans ce dossier. L’Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne auraient un avantage sur le club catalan.

De son côté, Boca Juniors a déjà fixé la clause libératoire de sa pépite. Celle-ci est estimée à 15 millions d’euros. Un montant qui pourrait être revenu à la hausse vu le fort intérêt que Varela suscite sur le Vieux continent. Reste maintenant à savoir si les Blaugranas sortiront le chéquier pour le milieu argentin.