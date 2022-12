PSG Mercato : La première signature de 2023 se précise !

Publié par Thomas le 16 décembre 2022 à 08:33

Malgré la Coupe du Monde, le PSG continue d'avancer ses pions pour le mercato hivernal et serait en passe de boucler un signature XXL en attaque.

Après un été décevant en termes de signatures, le Paris Saint-Germain aimerait se rassurer durant la fenêtre hivernale que ce soit avec son recrutement mais également en prolongeant certains cadres de l’effectif. Après avoir étendu le bail du milieu Marco Verratti, le club de la capitale serait en très bonne voie pour renouveler l’aventure de sa star offensive, Lionel Messi. Le génie argentin, prochain adversaire des Bleus en finale du Mondial, est attendu début janvier pour prendre une décision sur la suite de sa carrière et tout pousse à croire que son choix se tournera vers le PSG.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait une longue analyse de la situation du septuple Ballon d’Or chez les Rouge et Bleu. Bien plus épanoui que lors de sa première saison à Paris, Messi semble plus que jamais convaincu par le projet mis en place par Luis Campos et Christophe Galtier et devrait parapher une année supplémentaire, ainsi qu’une autre en option.

La source dévoile qu’une rencontre a eu lieu durant le Mondial à Doha entre Nasser Al-Khelaïfi et la famille du joueur pour évoquer son futur. Si les Newell’s Old Boys et l’Inter Miami sont pour l’instant les deux seules menaces dans ce dossier, il reste peu probable que l’attaquant décide de quitter le Vieux Continent à ce stade.

PSG Mercato : Un Messi de plus en plus Français

S’il vivait à l’hôtel pour ses débuts, Lionel Messi a progressivement trouvé une stabilité dans la capitale notamment depuis la fin de la saison dernière. Le journal raconte que la barrière de la langue commence petit à petit à s’estomper pour lui et sa famille. Ses enfants parlent de mieux en mieux français et essayent de l’enseigner à leur père. Sa relation avec le public du Paris SG a également évolué dans le bon sens. S’il avait essuyé quelques sifflets l’exercice passé, Messi a rapidement conquis le cœur des supporters, notamment cette saison où il cumule 11 buts et 14 passes décisives en seulement 18 rencontres.