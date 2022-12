Mercato OM : Juventus, encore un gros coup de froid pour Milik

Publié par Ange A. le 16 décembre 2022 à 09:03

Auteur de belles performances durant son prêt à la Juventus, Arkadiusz Milik est encore loin du transfert définitif espéré par Marseille.

Particulièrement actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a réussi à boucler de nombreux départs. Malgré le départ rocambolesque de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a notamment quitté l’OM. L’attaquant polonais est prêté à la Juventus de Turin cette saison. Les Bianconeris disposent d’ailleurs d’une option d’achat estimée à 8 millions d’euros. Auteur de 6 réalisations sous le maillot turinois, l’ancien Napolitain donne satisfaction à sa nouvelle direction. Laquelle envisage bien de lever l’option d’achat dont elle dispose. Seulement, il faudra encore patienter pour la finalisation du transfert de Milik à Turin comme l’indique Gianluca Di Marzio. Le spécialiste du mercato italien assure que les récents soubresauts à la tête des Bianconeri vont ralentir l’opération.

OM Mercato : La Juventus a déjà tranché pour Milik

Gianluca Di Marzio assure que les discussions pour le transfert d’Arkadiusz Milik à la Juventus vont reprendre une fois que ces ennuis judiciaires seront réglés. « Avant que la Juventus n’ait des ennuis avec la justice italienne, ce qui a provoqué l’effondrement de tout le sommet, des discussions ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille pour transformer le prêt en un transfert permanent […] Mais ces discussions sont désormais suspendues en raison des problèmes de la Juventus. Milik a bien travaillé et Allegri est heureux de lui, donc quand tout sera résolu, ils commenceront à penser à l’avenir. Et alors la décision sera prise de l’acheter parce qu’ils veulent qu’il reste », a confié Gianluca Di Marzio dans un entretien accordé à Soccer News.

Cette sortie confirme donc les intentions de la Vieille Dame envers l’international polonais. Son avenir devrait donc bien s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Un joli chèque est déjà promis au club phocéen. Reste plus qu’à Pablo Longoria de se montrer patient dans ce dossier.