PSG Mercato : Campos proche de boucler cinq signatures importantes

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 12:03

À l’approche du mercato et toujours en quête de bonnes affaires, Luis Campos serait sur le point de boucler cinq signatures importantes pour le PSG.

En attendant l’arrivée de nouveaux visages, notamment un défenseur central et un attaquant capable d’évoluer en pivot pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent sur les prolongations de plusieurs cadres de l’effectif de Christophe Galtier depuis plusieurs semaines. Et aux dernières nouvelles, Luis Campos serait tout proche de parvenir à ses fins dans ces différents dossiers.

PSG Mercato : Cinq cadres sur le point de prolonger

Qualifié pour la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi va affronter la France de Kylian Mbappé ce dimanche au Qatar. De retour à Paris, l’attaquant de 35 ans devrait rencontrer la direction du Paris Saint-Germain pour évoquer sa situation. Libre le 30 juin prochain, le septuple Ballon d’Or devrait finalement renoncer à la MLS et au FC Barcelone pour poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. D'après Cadena SER, une prolongation de la Pulga au PSG demeure l'option la plus probable à ce jour.

Après une première saison et une adaptation compliquée, Messi s'estime en capacité de continuer à jouer au plus haut niveau et pourrait donc reporter le scénario d'un départ aux États-Unis. Un retour au FC Barcelone n'est pas d'actualité non plus alors que le contact entre les deux parties est au point mort depuis son départ. D'après la station espagnole, Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat en juin, se plaît également au Paris SG et serait enclin à étendre son séjour en Ligue 1.

Le conseiller football du club de la capitale, Luis Campos, serait en passe d’atteindre son grand objectif avant le mercato hivernal avec le chantier des prolongations de contrat, qui avance à grands pas dans la capitale. Les négociations seraient proches d’être finalisées en ce qui concerne Marquinhos et Marco Verratti. Sur ces deux dossiers, il ne manquerait plus que l’officialisation. Les cas Ramos, Kimpembe et Messi seraient plus délicats, mais Luis Campos tiendrait le bon bout pour parvenir à un accord avec les trois joueurs. Les choses devraient s’accélérer après la Coupe du monde au Qatar.