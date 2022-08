PSG Mercato : Coup de théâtre au Paris SG, Verratti sur le départ !

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2022 à 12:13

PSG Mercato : Considéré comme un véritable symbole au Paris Saint-Germain, Marco Verratti pourrait être sacrifié par Luis Campos dans ce mercato estival.

PSG Mercato : Une relation compliquée entre Verratti et Galtier

Encensé pour ses débuts sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier pourrait toutefois être à la base d’une énorme surprise au sein de l’effectif parisien. La relation semble très bonne entre l’entraîneur parisien et ses nouveaux joueurs, à l’instar de Lionel Messi et Neymar. En revanche, avec Marco Verratti, cela pourrait être un peu plus compliqué. De quoi donner lieu à une énorme opération sur ce mercato estival.

D’après le journaliste espagnol Gerard Romero, face à ce malaise entre Christophe Galtier et Marco Verratti, l’avenir de l’Italien pourrait alors s’écrire loin du Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Champion d’Europe en titre pourrait rejoindre Manchester City. Mais qui pour remplacer Verratti au PSG ?

PSG Mercato : Marco Verratti transféré à Manchester City ?

Plusieurs indésirables sont alors poussés vers la sortie, mais il n’y a pas qu’eux qui pourraient faire leurs valises. En cas de départ de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain pourrait relancer le dossier Frenkie de Jong. S'il n'est pas un secret que le PSG cherche un milieu ou que le FC Barcelone s'intéresse à Bernardo Silva (Manchester City), la rumeur d'un billard à trois bandes est aujourd'hui en train de naître en Espagne.

Poussé vers la sortie au Barça, le milieu de terrain néerlandais pourrait ainsi rejoindre le club de la capitale pour remplacer le « Petit Hibou. » D’autant que Bernardo Silva pourrait quitter les Citizens pour s’engager en faveur des Blaugranas. « Il y a une rumeur qui circule parmi certains agents, impliquant plusieurs mouvements entre trois clubs : 1- Frenkie De Jong au PSG, 2- Marco à Manchester City, 3- Bernardo Silva au Barça », explique Gerard Romero.